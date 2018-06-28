Киевский университет им. Шевченко: Литвин, Губерский... и точка?

С недавних пор вокруг Киевского национального университета им. Тараса Шевченко разгораются незаурядные страсти. Сам Президент Украины Виктор Ющенко обеспокоился дальнейшей судьбой одного из самых почтенных и самых престижных вузов страны и начал один за другим штамповать разнообразные указы. Первым делом он освободил от должности ректора КНУ Виктора Скопенко (который руководил вузом больше двух десятилетий – с 1985 г.), вместо этого назначив и.о. ректора лидера блока своего имени и одновременно завкафедры новейшей истории Украины Владимира Литвина. Но Литвин не стал жертвовать большой политикой во имя развития высшего образования и открыто заявил о своих политических амбициях. А уже 5 мая Президент подписал сразу три указа, которые касались университета. Первый – о мерах по повышению статуса университета (чтобы отныне он был не просто национальным, а исследовательским университетом, к тому же с предоставлением автономных прав), о составе наблюдательного совета университета (в списке фамилий, кроме выдающихся научных работников, можно наблюдать интересную политическую плеяду: Кучма, Богатырева, Порошенко, Кравчук), но наиболее интересным оказался третий Указ “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 10 апреля 2008 года №315”. В последнем отмечается, что Скопенко освободили от должности ректора в связи с выходом на пенсию, а и.о. ректора назначили директора Института международных отношений Леонида Губерского, таким образом освободив от выполнения обязанностей ректора Литвина.

Леонид Губерский и сам был студентом университета Шевченко. Закончив философский факультет в 1969 г., он поступил в аспирантуру. Темой докторской диссертации будущего директора КИМО была “Идеология как социокультурный феномен”. В 1978 г. Леонид Васильевич становится заместителем декана философского факультета, а уже через 4 года - проректором университета. В 1994 г. с легкой руки ректора Скопенко философ по специальности Леонид Губерский был назначен на должность директора Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Хотя в некоторых СМИ писали, что назначение состоялось вопреки воле коллектива института, который на выборах директора поддержал кандидатуру экономиста-международника, профессора Антона Филипенко. Но, невзирая на это, Леонида Васильевича в коллективе приняли достаточно быстро. Он зарекомендовал себя прекрасным хозяйственником и управленцем.

На факультетах международных отношений в любом вузе учатся деть элиты - это уже аксиома. Понятно, что Институт международных отношений одного самых престижных вузов Украины стал alma mater для многих чад украинских власть предержащих и нуворишей. Студентами КИМВ были дети Президента Украины Виктора Ющенко Виталина и Андрей, сыновья экс-министра юстиции Александра Лавриновича, дочь бывшего министра образования и науки Василия Кременя, дочь экс-спикера украинского парламента Владимира Литвина. В некоторых семьях учеба в этом институте даже стала семейной традицией: сыновья воспитанников международного факультета Бориса Тарасюка, Сергея Терехина, Петра Поршенко пошли по стезе родителей и поступили в КИМО. Следовательно за 13 лет руководством институтом Леонид Губерский сделал своими приятелями или просто добрыми знакомыми много влиятельных украинских политиков и бизнесменов.

Впоследствии Губерский добился для своего института статуса юридического лица, следовательно теперь у вуза была возможность учредить собственную казну. И стало потихоньку возникать государство в государстве. Леонид Васильевич поднял престиж института до высшей отметки. Теперь Губерский на зависть всем высшим учебным заведениям мог позволить себе приглашать преподавать в институт людей с мировым именем, настоящих профессионалов своего дела. Время от времени читать лекции в институте приходили академики из НАН Украины, судьи Конституционного и Верховного суда, представители Администрации Президента.

Есть и другая сторона медали. О безумной коррумпированности КИМО ходит много слухов. Взятки при поступлении в этот ВУЗ называют одними из самых высоких в Украине. Да и официальные цифры за учебу по контракту составляют кругленькую сумму. Но до сих пор никаких фактов, которые действительно удостоверяли бы коррупционные схемы, в институте обнаружено не было. Да и разве можно назвать коррумпированным вуз, в котором периодически читает лекции сам Генеральный прокурор Украины?

Но можно с уверенностью сказать, что пусть и за большие деньги, но в КИМО вы получите действительно высококачественное образование (при желании учиться, конечно). Мощная кафедра иностранных языков, множество спецкурсов и лучшие преподаватели – это все заслуга организаторских и управленческих качеств директора.

Ничего плохого о Губерском услышать невозможно. Своим директором довольны все. Преподаватели - заработной платой, студенты - демократическим отношением и хорошей материальной базой для учебы. Следовательно когда в прошлом году между Скопенко и Губерским разгорелся конфликт, студенты КИМО дружно выступили в защиту директора. Ректор решил лишить Институт международных отношений статуса юридического лица и отобрать часть автономных прав. Причину “войны” между бывшими друзьями официально так и не обнародовали. Но как в преподавательских, так и в журналистских кругах говорили, что конфликт возник из-за денег. Ведь понятно, что в КИМО вертелись крупнейшие суммы.

У многих преподавателей университета не возникает сомнений, что вскоре Леонид Васильевич избавится приставки и.о. и станет ректором Киевского национального университета.

Вероятным претендентом на должность ректора в университетских кругах называли профессора, проректора, декана экономического факультета Виктора Базилевича. УНИАН обратился к нему с просьбой прокомментировать назначение Леонида Губерского исполняющим обязанности ректора, но Виктор Дмитриевич от комментариев отказался:

- Я ничего не скажу. Я не уполномочен это делать. Есть указ Президента - мы его выполняем.

И положил трубку.

Олесь Горобина