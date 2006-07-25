В Генпрокуратуре нет записей, которые свидетельствуют о подкупе Мороза?

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ заявляет, что депутат от Блока Юлии Тимошенко Олег ЛЯШКО не передал в Генеральную прокуратуру Украины записи телефонных разговоров, которые свидетельствуют о подкупе председателя Верховной Рады Украины и лидера Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам А.КЛЮЕВ отметил, что сегодня лично обращался в Генпрокуратуру по этому вопросу, где ему ответили, что никакие пленки с записями телефонных разговоров до сих пор не поступали.

"Мы бы хотели на них посмотреть и послушать, что это такое", - отметил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он сообщил, что обратился в суд в связи с заявлениями О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля депутат из фракции БЮТ О.ЛЯШКО заявил, что передал Генпрокуратуре записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ А.МОРОЗА членом Партии регионов А.КЛЮЕВЫМ. Депутат от БЮТ рассказал, что получил от “сотрудника отечественных спецслужб” пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. На первом фрагменте А.КЛЮЕВ разговаривает с одним из лидеров СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ, на втором – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался по имени «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку “за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА”.

Сегодня, 25 июля, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Генеральная прокуратура Украины при наличии оснований готова рассмотреть заявление народного депутата О.ЛЯШКО о якобы подкупе председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА Партией регионов.

Как отметили сотрудники пресс-службы, если такое заявление поступило, оно, как и другие заявления, которые поступают в Генпрокуратуру, будет рассмотрено, и если в нем будут иметь место основания, относящиеся к функции реагирования органов прокуратуры, то со стороны последней будет принято соответствующее решение.