Верховная Рада собралась на выборы?

24 июля антикризисная коалиция начала движение в направлении досрочного прекращения полномочий и внеочередных выборов. И пиар-акции БЮТ не имеют к этому никакого отношения.

Постановление о том, что могло бы быть, если бы... Сначала 244 голосами коалиция приняла постановление о проведении в любое время, когда Президент инициирует консультации относительно роспуска ВР, какого-то “безотлагательного” пленарного заседания – без предварительного определения его повестки дня и без сбора установленных Конституцией 150 подписей.

В постановлении, неконституционном уже из-за этого противоречия Основному Закону, еще и трактовали ,вроде бы с помощью Конституции, относительно разницы между понятиями “сложение полномочий” правительства и “отставка правительства”. Плюс определили потенциальный указ Президента о роспуске ВР как неконституционный. Собственно само постановление ссылается лишь на возможность инициации консультаций Президента с Председателем ВР (по Конституции необходимых для процедуры роспуска) как верный сигнал для роспуска... Так или иначе, но даже вопреки себе самой, таким способом ВР полностью и официально перебрала на себя полномочия Конституционного Суда.

Но наиболее интересное в этом постановлении указание спикеру: в случае возникновения необходимости в указанном заседании – сообщить депутатам о времени и месте его проведения. Ну, относительно времени – это можно понять: речь будет идти об утре, или о полудне или вечере.

А вот относительно места... Неужели в коалиции настолько плохие предчувствия, что она не надеется собраться в сессионном зале ВР, а намеревается прятаться где-то по лесам? Да еще и место это какое-то тайное, и не всех оповестят, а лишь тех, кто поддержал постановление? Чтобы остальные депутаты не сорвали заседание?

Между прочим, по регламенту, ВР имеет определенное место работы – здание парламента на Грушевского, 5. Причем лишь в случае специального решения – и не спикера, а именно всей ВР – может перенести его куда-нибудь...

Предвыборный спич Мороза Но на этом подвиги коалиции не завершились. Спикер Мороз выступил с обращением к украинскому народу. Хотя и новая Конституция полномочий спикера относительно общения с украинским народом от имени всего парламента не предусматривает. Особенно если далеко не вся Верховная Рада, а лишь ее часть, возможно, разделяет тезисы, которые господин Мороз выразил в этом обращении.

Содержание самого обращения Мороза к народу ни одному анализу не подлежит, потому что это был просто предвыборный спич. Который самим своим фактом противоречил кощунственным “надеждам” оратора, что досрочные выборы его таки обойдут.

Вот лишь рекламировал господин Мороз уже не свою Социалистическую партию, а антикризисную коалицию - так, будто это уже он возглавляет список будущего общего блока ПР–СПУ–КПУ... Антиреклама, конечно, в этой речи отводилась Президенту и некоторым неназванным “авантюристам”. Причем если в “авантюристах” нельзя было не узнать БЮТ, то Президента Мороз изобразил исключительно из своих воспоминаний о незабываемом Кучме: как такого себе недоумка, которого нужно одновременно и обвинять в покушении на “абсолютную власть”, и уговаривать не трогать горячее...

Какой конституцией будет руководствоваться коалиция? Чего не сделали ни постановление коалиции, ни речь Мороза, - так это не объяснили украинскому народу, каким же именно “исключительно конституционным” способом героический спикер и аналогичная коалиция остановят роспуск парламента и досрочные выборы, возобновят “права и свободы” и отвернут “гражданскую войну”, если Президент таки воспользуется предоставленным ему авторами конституционной реформы возможностью.

Очевидно, предусматривается, что именно этот вопрос и должно решить “безотлагательное” заседание ВР, когда уже Президент предпримет к этому конкретный шаг.

Наблюдатели сразу перечислили два возможных варианта: введение в действие процедуры импичмента Президента или одобрение премьера без представления главы государства.

Но даже если оставить в стороне полную правовую абсурдность подобных решений ВР как ответ на президентскую инициативу о досрочных выборах, - все равно подобные решения нельзя совершить за одно пленарное заседание. А по понятным конституционным причинам авторы так и не осмелились назначить просто внеочередную сессию...

Скажем, хотя бы для инициации процедуры импичмента нужно не только проголосовать 226 голосами и создать специальную следственную комиссию, которая бы искала состав преступления Президента, но и возобновить работу Конституционного Суда и дать возможность избрать председателя только что обезглавленному суду Верховному. Без этого начинать даже сугубо шантажистский проект “импичмент Ющенко” – значит, вызвать настоящий ужас не только в западном мире, но, по-видимому, и в России, где без предварительного нормирования не делаются даже самые грубые вещи. Поэтому одним пленарным заседанием здесь не обойтись.

Так же вряд ли можно одномоментно и назначить премьера без президентского представления. Даже если ВР будет считать, будто имеет право в ответ на невнесение президентом кандидатуры Януковича нарушать Конституцию со своей стороны, - все равно это нужно как-то обосновать.

Мартынюк решил узурпировать власть дважды

Одно предложение уже внес первый вице-спикер Адам Мартинюк, который считает, что трактовать Конституцию в случае отсутствия Конституционного Суда может Верховная Рада, ссылаясь на 6 пункт переходных положений Основного Закона еще в 1996 году. Там действительно речь шла о таком праве Верховной Рады, - когда Конституционного Суда как такового еще не было в природе, а на его формирование отводился определенный срок – три месяца.

Вот только в настоящее время дело обстоит несколько иначе: институт Конституционного Суда как таковой существует, в нем даже есть несколько полномочных судей, не говоря уже о всей остальной полномасштабной судебной структуре. Поэтому отбирание полномочий Суда в такой ситуации выглядит двойной узурпацией. Это уже не говоря о настоящих причинах нынешней недееспособности КС.

Если бы был полностью готов проект закона о Кабмине, и в нем была прописана процедура одобрения премьера коалицией без участия Президента, - то и тогда за одно пленарное заседание его нельзя принять, а тем более – преодолеть закономерное вето Президента.

Вот что можно успеть за одно пленарное заседание в этом направлении, - так это предварительно одобрить изменение в Конституцию. Содержание такой поправки - по аналогии с вопросом о подписании законов спикером вместо Президента. Но опять же – подобное голосование ничего практически не меняет: без КС процесс дальше не пойдет, а премьер так и не появится...

Гипертрофированная фантазия некоторых, с позволения сказать, юристов изобрела еще одну “зацепку” против досрочных выборов: высказывание сомнения относительно легитимности состава ЦИК, сформированного между вторым и третьим турами президентских выборов 2004 года. Может, для этого достаточно одного пленарного заседания?

Запрос относительно ЦИК в Генпрокуратуру коалиция уже направила. И кое-кто почему-то решил, что таким образом будут поставлены под сомнение результаты президентских выборов.

Хотя в действительности, если бы вдруг нынешнюю ЦИК обвинили в нелегитимности, – это при том, что за нее голосовали в свое время и социалисты, а не только НУ и БЮТ, - то под сомнение нужно ставить и результаты нынешних парламентских выборов, а следовательно – и самой коалиции. При этих условиях надеяться таким образом остановить досрочные выборы тем более бессмысленно.

Что общего у БЮТ и Партии регионов? Следовательно, ни один из перечисленных вариантов не свидетельствует, что внеочередное пленарное заседание ВР хоть как-то рассчитано на реальное сопротивление коалиции досрочным выборам.

Вместо этого у ВР есть все возможности за одно пленарное заседание сделать кое-что совсем противоположное: создать новые условия для получения качественно новых результатов этих досрочных выборов.

Речь идет об уже инициированном БЮТ законопроекте об изменении в избирательный закон, которым бы был повышен проходной барьер. О том, что достаточно давно БЮТ обращался к Партии регионов с этой инициативой, чтобы вместе провести это повышение через голосование и “отсечь” всех конкурентов, - рассказывал в свое время Евгений Кушнарев. Тогда ПР якобы отказалась от предложения БЮТ. И не удивительно: тогда не было, кому эту инициативу юридически обеспечить путем введения в действие.

В настоящее время, когда речь идет не просто о Партии регионов, а о потребности самого Мороза организовать и возглавить будущий список “антикризисной коалиции” на выборах, - не будет ничего странного, если эту норму за одно пленарное заседание проведут 240 “бойцов” коалиции (ну, может, 220, без коммунистов) и 125 “бойцов” БЮТ, которые в действительности не сложили полномочия и не вышли из фракции...

В этом случае, при голосовании изменения в закон более чем 300 голосами, - подпись Мороза появится немедленно. А подпись Президента даже не понадобится...

Президенту спешить некуда Единственное, что нужно от Президента, - это инициация консультаций со спикером относительно роспуска парламента.

Конечно, что спешить с этим Президенту смысла нет. Напротив, есть смысл посмотреть, какие еще идеи будут накапливаться в коалиции. Спешить нет смысла тем более, что в своем знаменитом постановлении коалиция так “трактовала” вопрос относительно срока выполнения полномочий правительством, - что фактически признала возможность функционирования правительства Еханурова бессрочно.

Нет, конечно, коалиция может в который раз отправить господина Еханурова в отставку, в этот раз – в связи с его избранием народным депутатом. Это – чтобы уже с нового момента отсчитывать следующие 60 дней, на протяжении которых должно быть сформировано новое правительство...

Но по крайней мере назначить другого исполнителя обязанностей премьера, кроме Еханурова, Конституция не позволяет коалиции... Заставить Президента подать кандидатуру Януковича без КС этот дополнительный ход также не поможет.

Вот только досрочные выборы откладываются...

Но в такой отсрочке досрочных выборов появляется определенный интерес и у Президента. И не только с точки зрения переформатирования “Нашей Украины” ради электорального ренессанса.

Интересная инициатива совсем другого плана появилась на днях с достаточно неожиданной стороны: член фракции “Наша Украина” Николай Онищук высказался за то, чтобы во время досрочных выборов провести и одновременный референдум по поводу конституционной реформы. Объявить такой референдум без участия ВР Президент может лишь по “народной инициативе”, именно для ее осуществления и сбора 3 млн. подписей нужно время. Поэтому коалиция, изобретая дополнительные 60 дней до внеочередных выборов, может прислужиться этой идее...

Без Медведчука не обойтись Сама же ВР, по-видимому, таки должна использовать лишнее время на формирование Конституционного Суда. Правда, господин Мартинюк не видит способа обеспечить в нем баланс в интересах антикризисной коалиции, даже избрав пять “своих” судей от Верховной Рады.

Но если уже правящая коалиция действительно собирается бороться с Президентом до победы, то, по-видимому, она не должна была бы останавливаться на полдороге, а по крайней мере обеспечить в КС если не количественное, то качественное “преимущество” оппонентов Ющенко. А для этого достаточно избрать в Суд такого неопровержимого отца новой Конституции, как господин Медведчук.

Пусть бы уже все-таки растолковал, что же он имел в виду, когда писал эти тексты. Во всяком случае, без Медведчука “толкования” Конституции всеми другими “родителями” как-то оборачиваются обратной стороной, преимущественно – для них самих.

Ирина Погорелова