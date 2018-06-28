Список ПР: Горбаля будет контролировать Ахметов

В столичном списке «регионалов» появилась креатура группы СКМ... Горбаль целенаправленно почистил список от всех, кто имеет донецкие корни и проявил недостаточную лояльность к нему самому... УНИАН и газета «Комментарии» анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…

В 2006 году Партия регионов набрала в Киеве 11,76% на парламентских выборах, но только 5,8% на выборах в Киевсовет. Таким образом, половина голосов столичных сторонников «регионалов» перетекла к организациям, созданным на местном уровне, прежде всего к Блоку Леонида Черновецкого. В итоге по списку ПР в Киевсовет прошли девять человек. В 2007 году на перевыборах парламента результат «регионалов» в Киеве составил уже 15,04%, однако опять же на перевыборах Киевсовета они вряд ли повторят это достижение. Впрочем, в последние месяцы фракция ПР в горсовете немало сделала для того, чтобы позиционировать себя как резкого оппонента команды Черновецкого, и это, возможно, сдержит перетекание голосов «бело-голубых» избирателей к Черновецкому. С этой же целью, а не победы ради, руководитель столичной организации ПР Василий Горбаль решил баллотироваться в мэры (на прошлых выборах «регионалы» негласно поддерживали Черновецкого). Если ПР получит на городских выборах хотя бы 9–10%, ей достанутся 14–16 мандатов.

Первая пятерка, как и первая тридцатка, киевского списка ПР обновилась более чем наполовину. Под номером первым, как и раньше, значится Горбаль; на пятую позицию опустился руководитель Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки Михаил Резникович, который в 2006 году шел сразу за Горбалем. А места со второго по четвертое получили люди, чье присутствие в списке объясняется исключительно имиджевыми соображениями: «гуманитарный» вице-премьер в обоих правительствах Виктора Януковича Дмитрий Табачник, экс-лидер партии «Виче» Инна Богословская и настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел (в миру Петр Лебедь).

Кстати, Табачник – единственный коренной киевлянин в первой пятерке столичного списка ПР (Горбаль родился во Львове, Богословская и Резникович — в Харькове, владыка Павел — на Ровенщине). Он же формулирует идеологию избирательной кампании. По его словам, нужна «жесткая, бескомпромиссная, единая позиция вокруг проблем, волнующих наших избирателей», и первой в перечне этих проблем является «националистическая культурно-языковая экспансия».

Наиболее спорным может показаться присутствие в списке Богословской, которая прежде в столичной политической жизни не участвовала. Однако «регионалы» помнят, что в 2006-м на парламентских выборах партия «Виче» набрала в столице 3,26% и ей лишь чуть-чуть не хватило, чтобы преодолеть трехпроцентный барьер на выборах в Киевсовет.

Практически нет сомнений, что Горбаль, Табачник и Богословская решат сохранить за собой кресла в парламенте и в Киевсовете заседать не будут.

Команду столичных «регионалов» покинули двое из членов первой пятерки образца 2006 года. Бывший №3 Людмила Качурова влилась в команду Черновецкого, получив в КГГА должность начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения, и сейчас активно работает на мэра и против своих бывших соратников. А бывший №4 Олег Шевченко, сменивший в 2007 году должность генерального директора столичного завода «Авиант» на кресло руководителя концерна «Авиация Украины», сейчас просто не обладает никаким ресурсом, полезным для предвыборной кампании в Киеве.

Можно предположить, что Горбаль целенаправленно почистил список от всех, кто имеет донецкие корни и проявил недостаточную лояльность к самому Василию Михайловичу. Так, уже не будут депутатами Киевсовета уроженец Донецка, бывший первый заместитель Горбаля на посту руководителя столичной организации ПР Александр Прогнимак, сын Раисы Богатыревой Александр Богатырев и сын Владимира Рыбака Александр Рыбак (в 2006 году они занимали 6, 9 и 10-е места). Но все же без присмотра со стороны «донецких» фракция ПР в Киевсовете не останется: седьмую позицию в списке заняла скромный юрист юридической фирмы «Воропаев и партнеры» Яна Щербинская. Совладелец этой фирмы Юрий Воропаев – депутат двух последних созывов парламента от ПР, в 1996–2003 годах работал начальником юридического управления Первого украинского международного банка, входящего в группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), затем руководил юридическим департаментом ЗАО «СКМ». Стоит напомнить, что хозяин СКМ Ринат Ахметов облюбовал в парламентском списке «регионалов» именно седьмой номер.

Давние связи с «донецкими» имеет еще один неофит списка Игорь Сотуленко – №11. Он член Партии регионов еще с тех времен, когда она называлась Партией регионального возрождения Украины (ПРВУ), а ее лидером был Владимир Рыбак. В 1998 году Сотуленко баллотировался в парламент под №13 в списке ПРВУ, в 2002-м – под №52 в списке блока «За единую Украину!» (как член ПР), а с 2007-го возглавил наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (был назначен в набсовет парламентом по квоте ПР). Впрочем, появление Сотуленко в команде столичных «регионалов» может означать и просто то, что они обзавелись еще одним спонсором: с 1994 года и вплоть до получения поста в Укрэксимбанке Игорь Николаевич работал генеральным директором официального импортера автомобилей Mazda в Украине — дочернего предприятия «Авто Интернешнл» (до 2000 года – «Мазда-Моторс Украина»).

Наконец, на 17-й позиции значится исполнительный директор ООО «Актив Девелопмент Украина» Виктор Сивец. Эта киевская компания входит в донецкую группу «Укрподшипник» братьев Клюевых и управляет ее инвестициями в строительстве. Похоже, попытка провести в Киевсовет Сивца является как раз такой инвестицией.

Попали в список и несколько перебежчиков. Так, покинувший БЮТ Александр Свербиус получил №13, ушедшие из Блока Виталия Кличко «Пора – ПРП» Андрей Винграновский и Евгений Шаломеев – №№14 и 15.

Еще два новобранца в списке – главврач одного из столичных роддомов Михаил Макаренко (на прошлых выборах в Киевсовет был №4 в списке оппозиционного блока «Не ТАК!») и частный нотариус Екатерина Охендовская (возглавляла столичный список партии «Всеукраинский патриотический союз», супруга члена Центризбиркома по квоте ПР Михаила Охендовского). Им достались 19 и 20-е места.

В целом из девяти депутатов, прошедших в 2006 году в Киевсовет под бело-голубыми знаменами, в списке-2008 остались лишь четверо. Помимо Резниковича это Алексей Омельяненко (№6, был №7), Владимир Дейнега (сохранил №8) и Владимир Филиппов (№10, был №5). Омельяненко – руководитель нынешней фракции ПР в Киевсовете, на сто процентов человек Горбаля (работал в Укргазбанке в 1997–2004 годах, с 2003 года представляет его интересы на должности главы наблюдательного совета треста «Киевгорстрой-1 им. Загороднего», входит в набсовет Укргазбанка). Дейнега – крупнейший после Горбаля спонсор киевской структуры «регионалов», генеральный директор ООО «Арго – торговая сеть» (ей принадлежат, в частности, девять магазинов модной одежды на Крещатике), уже дважды избирался в Киевсовет и оба раза становился обладателем портфеля председателя комиссии по вопросам собственности. Филиппов руководит столичной организацией Союза молодежи регионов Украины (именно он отвечает за организацию студенческой массовки на акциях «регионалов»), возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма.

На девятую позицию поднялся заместитель председателя – руководитель аппарата городского отделения ПР Сергей Баранов-Мохорт (в 2006 году у него был №11, который оказался непроходным). Он же возглавляет ячейку ПР в базовом для Горбаля Соломенском районе. Руководители других районных ячеек получили места в условно проходной части списка: подольской – №16 (зампредседателя районной госадминистрации, заместитель руководителя аппарата городского отделения ПР Олег Помченко, был №14), дарницкой – №18 (владелец ООО «А.К.Ф. Трейдинг», выпускающего пищевые добавки и ингредиенты для молочной продукции, Андрей Фурсов, был №25), печерской – №21 (Юрий Воробьев, был №23), шевченковской – №23 (руководитель Киевского мотоциклетного завода, сейчас выставленного на приватизацию, Игорь Куташев, был №46), святошинской – №25 (зампредседателя РГА Олег Шевченко), оболонской – №26 (Руслан Роговик, был №28), голосеевской – №27 (Олег Куц, был №43), деснянской – №29 (Николай Олещук, был №42). Этот порядок в основном соответствует результатам, достигнутым районными парторганизациями на прошлых выборах в Киевсовет, и призван побудить их руководителей поднапрячься, чтобы получить заветные мандаты. Единственное исключение – ячейка в Днепровском районе, которую возглавляет младший брат Василия Горбаля Олег (сотрудник Укргазбанка): старший брат его в список не включил, чтобы легче было отказать чадам членов центрального руководства партии, а также брату Дмитрия Табачника Михаилу (в 2006 году тот занимал 15-ю позицию).

Виталий Пирович

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