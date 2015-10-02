В Елисейском дворце началась встреча Олланда и Путина (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, затем, как ожидается, параллельно состоятся встречи Франсуа Олланда с президентом Украины Петром Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Путиным.

После этого начнется непосредственно саммит "нормандской четверки". Пока что не известно, сколько он продлится.