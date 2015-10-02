В Елисейском дворце началась встреча Олланда и Путина (фото)
13:29, 02 октября 2015Политика
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В Елисейском дворце в Париже началась встреча президентов Франции и России Франсуа Олланда и Владимира Путина.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, затем, как ожидается, параллельно состоятся встречи Франсуа Олланда с президентом Украины Петром Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Путиным.
REUTERS
После этого начнется непосредственно саммит "нормандской четверки". Пока что не известно, сколько он продлится.
REUTERS
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