Децентрализация, которую нам предлагают, это только слова - Корбан

«Никакой децентрализации нет. А та, которую нам предлагают, – это слова», -сказал Корбан в интервью журналу «Український тиждень».

Политик объяснил, что проблема децентрализации не только во внедрении института префектов. «Она (проблема. – Ред.) конституционного характера: присвоение полномочий президентом. Не может один человек принимать решение о роспуске местных советов», – считает Геннадий Корбан.

Второй проблемой процесса децентрализации, по его мнению, является то, что она не предполагает расширение полномочий и финансовых возможностей громад. «За словом «децентрализация» ничего нет. Хотя должны быть деньги и полномочия. Чтобы делегировать хоть что-то из этого, нужно ликвидировать Казначейство. И договориться с каждым регионом о норме дохода, которую он оставляет себе, и о деньгах, которые будет отдавать в центр на государственные проекты», – заявил политик.