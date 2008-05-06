Выборы в Киеве могут не состояться из-за саботажа председателей избиркомов

Выборы в Киеве могут не состояться из-за бездеятельности председателей некоторых избирательных комиссий.

Такое предположение высказал эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Александр ЯРОШЕНКО.

По его словам, “например, председатели комиссий и секретари, отвечающие за организацию работы комиссий, просто не собирают заседания комиссий, не получают списки избирателей в ТИК, что, формально, может привести к срыву выборов 25 мая”.

По убеждению эксперта, “контроль над участковыми избиркомами является эффективной технологией, которую можно направить как на обеспечение нормального волеизъявления киевлян, так и на фальсификацию результатов, а также срыв самого избирательного процесса”.

По его данным, на сегодняшний день сформированы все участковые комиссии. “Главную позицию относительно кадрового наполнения избиркомов занимает БЮТ: у них больше 300 председателей участковых комиссий. Притом, что в НУ-НС и Александра ОМЕЛЬЧЕНКО больше 250 и приплюсовать к этому еще комиссии под контролем Блока Кличко, то мы получим фактическое доминирование оппозиции в составе избиркомов”, - сообщил А.ЯРОШЕНКО. По его словам, “ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его блок имеет всего 113 председателей комиссий. С одной стороны, такое представительство оппозиционных к действующему мэру политсил должно обеспечить прозрачность и честность самого голосования. Оппоненты ЧЕРНОВЕЦКОГО могут сформировать эффективную систему наблюдения за выборами и параллельный подсчет голосов”.

Однако, добавил он, “мы видим, что некоторые политики с самого начала нацелены не на обеспечение прозрачности выборов, а на создание дополнительных трудностей. Некоторые кандидаты в мэры ропщут, что их представителей просто игнорировали при формировании комиссий, а приоритет принадлежал БЮТ”. По сути, теперь киевской власти самой, похоже, придется создавать сеть наблюдателей, - допустил эксперт.

Он выразил надежду, что киевская оппозиция не пойдет путем конфликтного сценария и не будет препятствовать проведению выборов. “Иначе, нам киевлянам, придется в очередной раз расщедрится на новые выборы. А, учитывая инфляцию и рост цен, не хотелось бы”, - отметил А.ЯРОШЕНКО.