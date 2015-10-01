В Херсоне отказывают в регистрации кандидатом в мэры Владимиру Сальдо, 10 лет возглавлявшему город

Об этом говорится в заявлении партии «Наш край».

Как отметили в партии, никаких причин своего решения Херсонская городская избирательная комиссия не привела. В связи с отказом в регистрации «Наш край» обратился к Херсонскому окружному административному суду.

В партии отмечают, что решение горизбиркома является ничем иным, как банальной расправой власти с главным конкурентом.

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«Владимира Сальдо хорошо знают в Херсоне, ведь он десять лет – с 2002 по 2010-й - обеспечивал жизнедеятельность города. Сегодня же Владимира Сальдо, который пользуется значительной поддержкой общества, несмотря на здравый смысл не регистрируют кандидатом в мэры. И стоит за этим областная власть во главе с председателем облгосадминистрации Андреем Путиловым, ведь власть боится сильного конкурента», - заявляют в партии.

Напомним, недавно Запорожская областная избирательная комиссия по надуманным причинам отказалась регистрировать кандидатов от «Нашего края» на выборах в Запорожскую областную раду. Однако Запорожский окружной административный суд отменил это постановление избиркома.