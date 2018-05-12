Список НУ–НС: Очищение по-нашеукраински
Ценой создания единого блока НУ–НС на выборы в Киевсовет стало предоставление Юрию Луценко половины мест в проходной части списка… Совместный проект УНИАН и газеты «Комментарии»…
Ценой создания единого блока НУ – НС на выборы в Киевсовет стало предоставление Юрию Луценко половины мест в проходной части списка… В сравнении с выборами-2006 проходная часть обновлена более чем на 2/3… УНИАН и газета «Комментарии» анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…
|Ольга Богомолец-Шереметьева
По данным газеты «Комментарии», на этот раз, как и в 2006-м, проходное место для главврача «Клиники лазерной медицины доктора Богомолец» (сейчас у нее №6 списка, тогда она была в пятерке) пролоббировал глава столичной ячейки НСНУ нардеп Николай Мартыненко. Еще одна креатура Николая Владимировича – руководитель исполкома горорганизации НСНУ Елена Ледовских – также повторно баллотируется в горсовет по «нашеукраинскому» списку, в котором у нее №7. Елена Владимировна хорошо знает Николая Мартыненко еще с тех времен, когда сама была первым секретарем Вышгородского райкома ЛКСМУ, а Мартыненко – секретарем Киевского горкома комсомола. Последние 20 лет Ледовских успешно движется в фарватере своего шефа, работая как в его бизнес-структурах, так и на партийной «оранжевой» ниве.
|Александр МОРОЗОВ
А вот соратниками Луценко в первой десятке являются еще трое – №4 Наталья Лукьянова, №8 Андрей Богдан и №10 Инна Кисель. Наталья Лукьянова стоит у истоков «Народной самообороны», в прошлогоднем парламентском списке НС (был такой, пока не создали блок НУ – НС) она стояла на третьем месте, но в результате в общеблоковом реестре оказалась аж под 89-м, «непроходным» номером. Ныне Наталья Леонидовна – директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи в составе Минсемьи, перед этим многие годы боролась с эпидемией СПИДа в разных общественных организациях за счет различных грантов. Андрей Богдан сегодня является замминистра юстиции (именно он озвучил «античерновецкое» решение Минюста по эвакуаторам), до этого был личным юристом Луценко, а еще до этого работал в юридической фирме нынешнего заместителя главы Секретариата Президента Игоря Пукшина. Наконец, Инна Кисель – просто многолетний пресс-секретарь Луценко (она и сейчас возглавляет департамент по связям с общественностью МВД). Условно «проходную» двадцатку списка НУ – НС замыкает также креатура Луценко Николай Бабий. Его прямой шеф – нардеп и лидер партии «Вперед, Украина!» Олег Новиков (Бабий возглавляет столичную ячейку этой партии).
|Николай Толмачев
А вот креатуры Президента Виктора Ющенко (почетный глава НСНУ, безусловно, может считать всех членов списка своими креатурами, но все же) находятся в конце двадцатки на условно «проходных» местах. Это №19 глава правления Укрэксимбанка, бывший нардеп Виктор Капустин, который дружен с Виктором Андреевичем еще с банковских раутов прошлого века, и №18, президент бизнес-консалтинговой фирмы «АКС» Владимир Костур. Последний кроме бизнеса занимался благотворительностью совместно с фондом «Украина 3000» жены Президента Екатерины Ющенко.
Олег Полищук