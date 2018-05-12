Список НУ–НС: Очищение по-нашеукраински

Ценой создания единого блока НУ – НС на выборы в Киевсовет стало предоставление Юрию Луценко половины мест в проходной части списка… В сравнении с выборами-2006 проходная часть обновлена более чем на 2/3… УНИАН и газета «Комментарии» анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…

Как и обещали лидеры НУ – НС, очищение списка блока на досрочные киевские выборы действительно состоялось – в сравнении с выборами-2006 проходная часть нынешнего предвыборного реестра «нашеукраинцев» обновлена более чем на 2/3. Из 15 действующих депутатов Киевсовета, избранных по списку два года назад, ныне в первой двадцатке НУ – НС (ее считает «проходной» сам блок) баллотируются лишь четверо, включая Ольгу Богомолец-Шереметьеву, которая является «перебежчицей» и до сих пор входит в промэрскую фракцию «Столичные реформы».

По данным газеты «Комментарии», на этот раз, как и в 2006-м, проходное место для главврача «Клиники лазерной медицины доктора Богомолец» (сейчас у нее №6 списка, тогда она была в пятерке) пролоббировал глава столичной ячейки НСНУ нардеп Николай Мартыненко. Еще одна креатура Николая Владимировича – руководитель исполкома горорганизации НСНУ Елена Ледовских – также повторно баллотируется в горсовет по «нашеукраинскому» списку, в котором у нее №7. Елена Владимировна хорошо знает Николая Мартыненко еще с тех времен, когда сама была первым секретарем Вышгородского райкома ЛКСМУ, а Мартыненко – секретарем Киевского горкома комсомола. Последние 20 лет Ледовских успешно движется в фарватере своего шефа, работая как в его бизнес-структурах, так и на партийной «оранжевой» ниве.

Бывший глава Ощадбанка Александр Морозов (№3 в списке) и главный столичный милиционер Виталий Ярема (№5) переизбираются в Киевсовет при содействии Юрия Луценко. Сам глава МВД, являющийся новым «лицом» списка «нашеукраинцев» (два года назад таковым был тогдашний ректор Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий), тоже был депутатом действующего созыва Киевсовета, хотя и не долго. На выборах-2006 Юрий Витальевич был №1 списка Соцпартии. Что касается второго номера НУ – НС Юрия Зубко, то это чуть ли не единственная креатура в проходной части списка лидера НСНУ и парламентской фракции НУ – НС Вячеслава Кириленко. Нынешний замминистра культуры Зубко был вместе с Кириленко участником студенческой голодовки 1990 года, после чего идет по жизни рядом с Вячеславом Анатольевичем – и в Украинском студенческом союзе, и в Молодом рухе, и в «Нашей Украине». Кстати, Зубко не будет в Киевсовете новичком – он был его депутатом в 1998–2006 годах и даже некоторое время перед выборами-2006 возглавлял фракцию «Наша Украина» в горсовете.

А вот соратниками Луценко в первой десятке являются еще трое – №4 Наталья Лукьянова, №8 Андрей Богдан и №10 Инна Кисель. Наталья Лукьянова стоит у истоков «Народной самообороны», в прошлогоднем парламентском списке НС (был такой, пока не создали блок НУ – НС) она стояла на третьем месте, но в результате в общеблоковом реестре оказалась аж под 89-м, «непроходным» номером. Ныне Наталья Леонидовна – директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи в составе Минсемьи, перед этим многие годы боролась с эпидемией СПИДа в разных общественных организациях за счет различных грантов. Андрей Богдан сегодня является замминистра юстиции (именно он озвучил «античерновецкое» решение Минюста по эвакуаторам), до этого был личным юристом Луценко, а еще до этого работал в юридической фирме нынешнего заместителя главы Секретариата Президента Игоря Пукшина. Наконец, Инна Кисель – просто многолетний пресс-секретарь Луценко (она и сейчас возглавляет департамент по связям с общественностью МВД). Условно «проходную» двадцатку списка НУ – НС замыкает также креатура Луценко Николай Бабий. Его прямой шеф – нардеп и лидер партии «Вперед, Украина!» Олег Новиков (Бабий возглавляет столичную ячейку этой партии).

Лишь один спонсор киевского блока НУ – НС удостоился места в первой десятке – это генеральный директор и совладелец компании «ТММ» Николай Толмачев, который расположился под №9 реестра. Последний раз харьковчанин Толмачев пробовал свои силы в политике в 2002-м, когда проиграл выборы в Верховную Раду по «мажоритарке» в Харьковской области провластному кандидату Олегу Каратуманову (на тех выборах Толмачева поддерживала «Наша Украина»). Еще один крупный застройщик – президент «Киевгорстроя» Петр Шилюк – занял в списке НУ – НС 13-е место. Очевидно, что в Киевсовет его «откомандировал» почетный президент «Киевгорстроя» нардеп от НУ – НС Владимир Поляченко. Можно предположить, что оба вышеназванных спонсора-застройщика будут входить в будущей киевской фракции «нашеукраинцев» в условную группу Николая Мартыненко. В эту же команду можно смело отвести №12 списка, директора департамента Минобороны Валерия Ясюка. В свое время Ясюк поработал на руководящих постах как фирмы нардепа Давида Жвании (как известно, является одним из спонсоров «Народной самообороны») «Бринкфорд», так и «Торгового дома» Мартыненко (кстати, и в «Бринкфорде», и в «Торговом доме» успела поработать и Ледовских).

А вот креатуры Президента Виктора Ющенко (почетный глава НСНУ, безусловно, может считать всех членов списка своими креатурами, но все же) находятся в конце двадцатки на условно «проходных» местах. Это №19 глава правления Укрэксимбанка, бывший нардеп Виктор Капустин, который дружен с Виктором Андреевичем еще с банковских раутов прошлого века, и №18, президент бизнес-консалтинговой фирмы «АКС» Владимир Костур. Последний кроме бизнеса занимался благотворительностью совместно с фондом «Украина 3000» жены Президента Екатерины Ющенко.