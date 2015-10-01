Квиташвили назвал фамилии депутатов, просивших у него деньги на "свои программы"

Об этом Квиташвили сообщил в интервью Главкому.

"Я человек практичный. Когда ко мне приходят и говорят: "Вот у меня есть такая маленькая целевая программка, интересная, которую нам нужно профинансировать", я всем отказываю. Потому что бюджетные деньги - не на финансирование каких-то собственных именных программочек", - отметил Квиташвили.

На вопрос, кто с какими предложениями приходил, министр сообщил: "Очень многие депутаты. В том числе, и те, которые работают в профильном комитете… Например, у госпожи Богомолец есть программа "80+". По этой программе надо купить несколько автобусов, машин, которые будут разъезжать по стране, мерить давление и раздавать пилюли для тех, кому 80+".

Квиташвили сообщил, что отказал Богомолец, поскольку это "будет стоить очень дорого и не будет иметь эффекта".

"Хотя я сказал, что, если она, например, сможет найти донора, который заинтересуется этим проектом, пожалуйста, мешать не буду. Но и выделять на это деньги тоже не буду. Это не реформа системы здравоохранения, это просто какая-то программа", - сказал министр.



Кроме того, по его словам, к нему приходил нардеп Олег Мусий.

"У господина Мусия тоже был свой маленький "проектик" по реестру пациентов. Он просил меня собрать рабочую группу. Я собрал: посидел, послушал, почитал, что они там написали. Сказал, что есть проект Всемирного банка по созданию этого реестра и всех этих баз, и мы не будем отдельно что-то делать. Будем ждать, когда банк объявит конкурс. И если их компания эту группу заинтересует, пусть она подается на открытый тендер. Но параллельно финансировать что-то не стоит. Не знаю, Мусий обиделся на это или не обиделся. Я не помню, какой там бюджет, но точно не маленький. Потом еще другой депутат, который тоже был в этой группе, писал, что я не собирал группу и завалил всю работу", - рассказал Квиташвили.