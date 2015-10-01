"Путинскому режиму угрожают две вещи: война и скука" - американский историк
Единственное, что может положить конец российской пропаганде - настоящая война. Нельзя бесконечно скрывать смерти своих солдат.
Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал профессор Йельского университета и авторитетный специалист по советской и постсоветской пропаганде Тимоти Снайдер.
Читайте такжеБильдт: "Режим Милошевича тогда вел себя так же, как сегодня Кремль"
"Крым ввел российское руководство в заблуждение, что с Донбассом они справятся так же легко. Вторжение в Сирию может оказаться и вовсе гибельным. По сути, путинскому режиму угрожают всего лишь две вещи: война, в которой будут гибнуть российские военные, и скука. Националистические идеи легко вызывают эйфорию, но затем этот накал необходимо поддерживать новыми победами. Но бои означают потери, а потери угрожают стабильности", - сказал Тимоти Снайдер.
На вопрос о том, какой будет Россия после Путина, специалист по советской и постсоветской пропаганде ответил, что в отличие от Украины, которой суждено стать Европой, у россиян есть два пути. "На данном этапе они выбрали азиатский путь и боготворят Китай. Но вскоре до россиян дойдет, что они превращаются в китайскую колонию, и другой лидер попытается вернуть РФ в Европу. Не тот, кто придет вслед за Путиным. Возможно, следующий", - подытожил Тимоти Снайдер.
Полный текст интервью Тимоти Снайдера читайте в выпуске журнала "Новое время" 2 октября.