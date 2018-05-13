Валерий Пустовойтенко: Черновецкий расцеловал меня на прощание

В четверг Валерий Пустовойтенко подал заявление об уходе с поста зампреда КГГА, а премьер-министр Юрий Ехануров подписал согласие Кабмина на его увольнение.

Экс-премьер-министр, экс-министр транспорта, экс-председатель парламентского комитета по вопросам строительства, транспорта, связи и ЖКХ, который 16 июня был приглашен новоизбранным мэром Черновецким на должность заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству, ушел со своего поста, мотивировав это Еханурову тем, что «его не устраивают условия, которые есть в руководстве». Почему Валерий Павлович ушел от Черновецкого, мы решили спросить у него самого.

Валерий Павлович, почему Вы ушли из Киевской горадминистрации?

Жилищно-коммунальное хозяйство – хорошо знакомая мне сфера деятельности. Ведь, согласитесь, мой опыт работы в структурах исполнительной власти и в профильном комитете Верховной Рады мог бы мне помочь выстроить и стратегию, и тактику в решении проблем коммунального хозяйства города. К сожалению, у меня не сложились отношения с новым мэром по причинам, о которых я не хотел бы упоминать. Я понял, что сделал ошибку, согласившись на его предложение, и теперь вынужден уйти. Но попрощались мы хорошо, он даже обнял меня и расцеловал на прощание, так что мы не расстались с ним недоброжелателями.

А как Вы оцениваете состояние коммунального хозяйства города?

Как катастрофическое. Трудно сказать, какая из городских проблем самая серьезная. В тяжелейшем состоянии находится пятый полигон, городская свалка. Если говорить просто: мусор вывозить просто некуда. Коллектор, очистные сооружения, лифтовое хозяйство, подъезды – все требует капитального ремонта, серьезной модернизации. Нужно пересмотреть экономическое обоснование бюджетов городских служб. Коммунальные тарифы с 1999–2001 годов практически не пересматривались, все предприятия ЖКХ города работают в убыток, стоимость за их услуги даже не перекрывает себестоимости. Структура управления ЖКХ крайне неэффективна, необходимо создать отельную систему управления городским хозяйством, рассмотреть вопрос о привлечении частного инвестора на отдельные предприятия города, заняться пересмотром тарифов и подготовкой кадровой базы работников коммунальных служб. Маленький пример: сегодня в Академию муниципального хозяйства – недобор. Ректор говорит, что они будут вынуждены проводить второй тур вступительной кампании. О чем это говорит? Молодежь не считает эту профессию хоть сколько-нибудь перспективной и престижной. А ведь в этой сфере тоже нужны молодые люди, свежие идеи, профессионалы. И сама сфера ЖКХ и кадровые подходы – все требует серьезного реформирования.

Какие из нерешенных задач возглавляемого вами парламентского комитета в прошлом созыве Вы считаете актуальными для нынешнего созыва Верховной Рады?

Нормативно-правовая база, касающаяся функционирования ЖКХ, создана. Перед парламентом стоит задача – заставить центральные органы исполнять законы. Механизмы теперь появились, комитет может вызывать на заседания министра строительства и ЖКХ, и тот обязан явиться. И я считаю как никогда перспективной задачу обеспечения населения жильем. Этому должны предшествовать подготовительные шаги, но в силах политиков сделать так, чтобы в Украине строилось жилье не только для богатых, но и для учителей, ученых, молодежи. В Украине полтора миллиона «очередников», в Киеве 150 тысяч, 40 процентов городской очереди – это «льготники», те, кому государство обязано выдать квартиры. И решать эту проблему нужно и можно.

Мне искренне жаль, что «завис» закон о реконструкции хрущевок. Это задача и простая, и сложная одновременно, но, бесспорно, актуальная для столицы. В Киеве остается все меньше площадок для застройки жилых домов, вопрос реконструкции назревает. И инвесторов под такую реконструкцию, я уверен, можно найти. Но киевляне предусмотрительно прописали туда по три-четыре семьи. А учитывая, что по закону, новое жилье должно быть еще и на 50 процентов больше, то задача усложняется. Но, я думаю, все это решаемо. Нужно провести реконструкцию целого квартала, что будет сигналом и для общественности и для бизнеса. Знаю, что в Москве бизнесмены, проводившие такую реконструкцию, в качестве бонуса получали от муниципалитета площадки под строительство коммерческого жилья и офисов. Можно изучить этот опыт и посмотреть, насколько он приемлем для Киева.

Как Вы оцениваете политическую ситуацию в стране?

Сложных периодов в нашей стране было много. Скандальных политических моментов тоже было предостаточно. Вспомните, как Литвина спикером выбирали. Сколько было сначала парламентских драк, а позже политических обвинений. Но сейчас, конечно, тяжелый период.

Известные люди, не попавшие в этот парламент, говорили мне приблизительно следующее: к лучшему, что мы не в Верховной Раде, все что происходит – стыдно…

Я когда-то возглавлял политическое объединение «Злагода». Задачей номер один сейчас является «злагода» и стабильность в обществе. Не внешние проблемы, а, подчеркну – внутренняя политическая и экономическая стабильность. Внешняя политика сейчас вторична, внешняя политика – продолжение политики внутренней. И это во многом зависит от решительности Президента.

Думаете, что Янукович-премьер поможет справиться ему с этой задачей?

Ну, улавливая вашу иронию, скажу, что по выступлениям Януковича можно судить о его настроении. Янукович, кстати, в свое время был членом «Злагоды»...

Он настроен на объединение страны. И вообще как бывший премьер-министр скажу, что каждый из наших экс-премьеров трудился на благо своей страны. Каждый из них, работая в рамках Конституции и в границах, позволенных тогда Президентом, старался сделать все для ее экономического становления и роста. И Янукович не исключение. В моем правительстве работали люди разных политических партий. Сейчас есть большинство и меньшинство. Раньше тоже, хоть и условно, было разделение, были «провластные фракции» и оппозиция. В моем правительстве и в других, как бы сейчас сказали, «прокучмовских» кабинетах министров с успехом трудились Головатый, Емец, Костенко, Заяц, Таланчук, Суслов.

У тебя может быть какая угодно политическая ориентация и идеология, но ты приходишь в исполнительную власть и ты вынужден решать конкретные задачи, которые ставит перед тобой время и общество. И твоя задача – решать их эффективно, а эффективных менеджерских решений не так уже много, даже если искать их с оглядкой на идеологию.

Но оговорюсь, был в Украине один премьер-министр, которого вряд ли можно считать эффективным. Это Павел Иванович Лазаренко...

Вы, насколько знаю, давний сторонник широкой коалиции...

Я всегда считал, что широкая коалиция это большее благо для страны. И посчитал бы большой мудростью «Нашей Украины» делегировать своих членов в Кабинет, даже если его возглавит Янукович. Как делить потом ответственность? Помните, был предложен так называемый принцип «отраслевого» распределения должностей в правительстве. То есть все должности одной отрасли во всей вертикали власти достаются определенной политической силе. В «Нашей Украине» достаточно ответственных и профессиональных политиков, способных проявить себя и укрепить имидж своей политической силы, работая на разных должностях нового Кабинета.

Новое руководство бюджетного комитета выразило желание вернуть льготное налогообложение свободным экономическим зонам (СЭЗ) и территориям приоритетного развития. Насколько я помню, вы были автором первых законопроектов по СЭЗам. Как вы оцениваете это предложение?

Конечно, положительно. Я знаю, что ведутся общие разговоры о вреде и бесполезности СЭЗов, но имеются конкретные цифры, подтверждающие их экономическую целесообразность. Сколько мы потеряли инвестиций, отменив льготы в Закарпатье, Славутиче, Красноперекопске, Феодосии и Ялте? По-моему 42 процента общих инвестиций – это инвестиции в СЭЗы. Так, что возвращение льготного налогообложения я считаю положительным шагом.

Маша Мищенко

Справка

Валерий Пустовойтенко в 1997 – 1999 годах возглавлял правительство Украины. В 2000 – 2002 гг. работал министром транспорта Украины, с мая 2002-го по май 2006 г. был депутатом Верховной Рады Украины четвертого созыва.