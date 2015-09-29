Президент предлагает Генассамблее ООН учредить Международный день памяти жертв терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН.

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"Я действительно верю, что один из главных аспектов борьбы с терроризмом - это сохранение памяти о жертвах. И в связи с этим я предлагаю, чтобы 70-я сессия Генеральной ассамблеи рассмотрела возможность учреждения Международного дня памяти жертв террористических актов" - сказал он.

Также, по словам Порошенко, мир должен объединиться в борьбе против этого зла.

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“Международный терроризм, как оказалось, является более гибким, чем политическая воля наций. И сегодня он приобретает новые гибридные формы... Мы уверены, что необходимость универсального международного инструмента по борьбе с этим преступлением давно назрела”, - сказал он.