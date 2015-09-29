Президент предлагает Генассамблее ООН учредить Международный день памяти жертв терроризма
Президент Украины Петр Порошенко предложил Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций рассмотреть вопрос учреждения Международного дня памяти жертв терроризма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН.
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"Я действительно верю, что один из главных аспектов борьбы с терроризмом - это сохранение памяти о жертвах. И в связи с этим я предлагаю, чтобы 70-я сессия Генеральной ассамблеи рассмотрела возможность учреждения Международного дня памяти жертв террористических актов" - сказал он.
Также, по словам Порошенко, мир должен объединиться в борьбе против этого зла.
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“Международный терроризм, как оказалось, является более гибким, чем политическая воля наций. И сегодня он приобретает новые гибридные формы... Мы уверены, что необходимость универсального международного инструмента по борьбе с этим преступлением давно назрела”, - сказал он.