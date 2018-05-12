Вехи недели: Тимошенко воюет, Ющенко соблюдает спокойствие, коалиция - в судорогах

Пока страна отмечала Пасху и Первомай, Юлия Тимошенко попыталась подчинить себе Фонд госимущества, коалиция в парламенте переживала предсмертные конвульсии, а претенденты на столичное мэрство начали консультации о будущей конфигурации киевской власти.

Тимошенко и несколько членов ее команды ведут настолько упорную борьбу за контроль над Фондом госимущества, словно от ее исхода зависит политическое будущее Юлии Владимировны. Наверное, только праздничная неделя не позволила «приватизационной склоке» вспыхнуть в полном объеме, накрыв Печерские холмы и нанеся непоправимый вред коалиции. Понимая, что Валентина Семенюк-Самсоненко под защитой сотрудников Управления государственной охраны уверенно себя чувствует в помещении Фонда, бютовцы не стали выкуривать ее оттуда. Вместо этого Андрей Портнов при поддержке Юлии Тимошенко форсируют приватизацию Одесского припортового завода. Конкурс по продаже ОПЗ намечен на 20 мая, и уже после Дня Победы можно ожидать ежедневных взаимоисключающих судебных решений по этому вопросу.

На 6 мая премьер и и.о.председателя Фонда госимущества запланировали принесение клятвы верности региональными руководителями отделений ФГИ его новому руководителю. Юлия Тимошенко поручила главам областных администраций обеспечить явку местных приватизаторов, в противном случае пообещав поставить вопрос об их неполном служебном соответствии. Не надеясь несколько охладить административный запал главы Кабмина, напомню, что решение об увольнении губернаторов пока еще принимает президент. Трудно представить, как и чем должен «отличиться» хозяин области, чтобы быть уволенным в нынешней ситуации. Кстати, за минувшую неделю фракция НУ- НС устами Ксении Ляпиной увязала ротацию председателя Фонда госимущества с принятием новой редакции закона «О Кабинете Министров». Интересная новация, особенно если учесть, что Тарас Стецькив из Народной самообороны дал понять, что президентские соратники не видят Андрея Портнова в роли преемника Валентины Семенюк-Самсоненко.

Нешуточная борьба развернулась за власть в столице. Кандидаты в мэры перестали сажать деревья, но так и не перешли к покраске скамеек, собственноручному выкапыванию туннелей метро и обустройству столичных дворов. У фаворитов выборов есть другие заботы: они выясняют отношения друг с другом в судах и зорко отслеживают телодвижения друг друга. Уже можно подвести первые итоги социологической войны: «инженеры электоральных настроений», чудом уцелевшие после досрочных парламентских выборов, после мэрских выборов в столице окажутся на обочине политического развития. Впрочем, фаворитов видно по реальным действиям – на финишной прямой киевского электорального спринта сойдутся Леонид Черновецкий и Виталий Кличко. Оба, что интересно, сосредоточены на столичных делах, и для обоих эта борьба – прекрасный шанс стать политиком общенационального масштаба. Нельзя сказать, что остальные претенденты на пост мэра Киева отбывают номер, но вряд ли им по силам вмешаться в борьбу двух гигантов. Ситуация в столице – еще одна головная боль для Тимошенко, которой придворные политологи Банковой предсказывают начало цепи поражений аккурат после неудачи на инициированных БЮТ киевских выборах. Наверное, поэтому Юлия Владимировна приступила к консультациям с Виталием Кличко, последствия которых станут известными за неделю до дня голосования. В этих переговорах нет ничего удивительного: будущему мэру придется заручиться поддержкой большинства Киевсовета, без которой он может не получить возможности приступить к исполнению своих обязанностей.

Олимпийское спокойствие на праздничной неделе сохранял президент Ющенко. Разве только объявил траур 30 апреля и вместе с Михаилом Саакашвили выразил обеспокоенность российской поддержкой непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии. Конечно, грузинский президент украинскому – друг, и политические биографии у них похожи, но это заявление не улучшит отношения ни между Москвой и Тбилиси, ни между Россией и Украиной. Да и наши позиции на Кавказе, куда Виктор Андреевич безуспешно с 2005 года проталкивает украинских миротворцев, мягко говоря, не идеальны. Может быть, глава государства проникся бодрым сообщением Юлии Тимошенко о завершении расчетов с Россией за потребленный газ?

Видимо, не портят настроение Ющенко и противоречия в коалиции. Глава государства, равно как и шеф его секретариата, обладают чудесной способностью быстро забывать о своей причастности к формированию парламентского большинства в кризисные для последнего моменты. Между тем о возможности раскола коалиции все чаще говорят представители пропрезидентской фракции. Впрочем, эти угрозы не остановят создание в парламенте временной комиссии для принятия конституционных изменений. По крайней мере, и «регионалы», и БЮТ настроены после майских праздников поразить и ошеломить политикум своими вариантами Основного Закона. В контексте прорезавшихся у двух политических сил друг к другу теплых чувств особенно интересно будет посмотреть, как много общего окажется в их проектах.

Не пропустили возможность напомнить о себе украинские левые. Они отпраздновали Первомай в центре Киева, где лидеры СПУ и КПУ сделали ряд громких заявлений. Если Александр Мороз больше напирал на скорое возвращение социалистов в Верховную Раду, то Петр Симоненко констатировал завершение смутного периода в левом лагере и призвал объединяться вокруг коммунистов. По всей видимости, Петру Николаевичу придется конкурировать с Александром Александровичем за роль интегратора левых сил. Конечно, если процесс объединения выйдет на стадию достижения договоренностей, ведь социалисты и коммунисты проводили первомайские митинги порознь.

Евгений Магда