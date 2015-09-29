УКРОП сообщил миссии ОБСЕ о применении административного ресурса в ряде округов

Во время встречи речь шла о предстоящих местных выборах.

Денис Борисенко сообщил представителям миссии, что против партии применяются репрессии, идет использование административного ресурса. В частности, по его словам, кандидатам от партии на местных выборах в разных регионах страны угрожают представители правоохранительные органов, а на юго-востоке Украины пропрезидентская партия в тесном сотрудничестве с «Оппозиционным блоком» по своему усмотрению пересматривают условия проведения выборов. «Они поделили между собой избирательные комиссии – как участковые, так и территориальные», – сказал Борисенко. Также он привел в качестве примера Днепропетровск, где городская территориальная комиссия была перенесена «без согласования с ее учредителями – горсоветом – в здание областного совета, которое находится под контролем господина Вилкула». Кроме того, местный избирком проголосовал за раздел округов, отличный от того, который был опубликован на сайте ЦИК.

«Идут грубейшие нарушения уже на стадии формирования участковых и территориальных комиссий, меняют адреса, вручную делят округа. И все это делается с молчаливого согласия Администрации Президента. Поэтому мы заинтересованы в привлечении миссии ОБСЕ и ваших наблюдателей в целом ряде регионов Украины – там, где мы видим, что происходит прямое вмешательство административного ресурса в избирательный процесс», – заявил Денис Борисенко.

В свою очередь глава политсовета УКРОПа Геннадий Корбан, который баллотируется на пост Киевского городского головы и возглавляет список кандидатов партии в депутаты Киевсовета, сообщил, что в Киеве УКРОП преодолеет 5-процентный барьер, а сам он надеется выйти во второй тур выборов мэра, если его не арестуют по указанию Президента Порошенко.

«Мне постоянно прямо угрожают предъявлением обвинения со стороны СБУ и Генпрокуратуры за те решения, которые я был вынужден принимать для предотвращения сепаратистского мятежа и террористической интервенции в Днепропетровскую область и для обуздания коррупции, которая в не меньшей степени угрожала стабильности региона», – подчеркнул Корбан.