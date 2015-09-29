Премьер-министр: Япония не признает результаты псевдовыборов на Донбассе

В ходе переговоров Глава государства поблагодарил за масштабную финансовую помощь, которую оказывает Япония для стабилизации экономической ситуации, реализации реформ и важных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба президента Украины.

Петр Порошенко проинформировал главу японского Правительства о завершении Украиной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу межправительственного договора о предоставлении около 900 млн долларов кредита для реализации проекта модернизации Бортнической станции аэрации, который был подписан во время официального визита в Украину Синдзо Абэ 6 июня 2015.

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"Украинской стороной выражена заинтересованность в привлечении японского капитала в экономику Украины в контексте подписанного в начале этого года ключевого межгосударственного Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении. Также были рассмотрены вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Президент и Премьер высоко оценили развитие сотрудничества между Украиной и Японией в преодолении последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе. Премьер-министр Японии отдал должное усилиям Президента Украины для мирного урегулирования и в этом контексте отметил, что альтернативы Минским договоренностям нет. "Япония не признает результаты псевдовыборов, если они состоятся", - заявил Синдзо Абэ.

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Петр Порошенко и Синдзо Абэ также обсудили сотрудничество Украины и стран G7 в контексте председательства Японии в этой организации с 1 января 2016 года. Стороны также договорились о визите Главы Украинского государства в Японию в следующем году.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко после переговоров в двустороннем формате с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом заявил, что Украина получила заверения от ЕС в том, что вопрос Сирии не может быть смешан с вопросом о ситуации с безопасностью в нашей стране.