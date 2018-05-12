Список Блока Кличко: кто стоит за ”сильным мэром”

Слухи о влиянии спонсоров Кличко на формирование списков были несколько преувеличены. Больше всего в проходной части блока креатур Секретариата Президента и самого боксера... УНИАН и газета «Комментарии» анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…

На этих выборах, в отличие от 2006 года, Виталий Кличко выступает реальным лидером блока своего имени. Поскольку он избавился от всех своих прежних партнеров – «Поры» и ПРП – список организации кардинально видоизменился. Теперь именно Кличко, а не лидер киевской организации ПРП Владимир Бондаренко, получил право формировать списки. Правда, свой вес ему пришлось использовать не только для того, чтобы включить своих личных протеже, но и людей из президентской канцелярии и от «семьи» Президента, к которой Виталий весьма близок. Что касается потенциального количества депутатов от Блока Кличко, то, учитывая его популярность, оно колеблется в пределах от 20 до 30 человек.

В первой десятке непосредственно ставленником «семьи» Президента является №2 – экс-глава Минтопливэнерго, сосед Ющенко по Безрадичах, экс-губернатор Одещины и бывший руководитель «Киевэнерго» Иван Плачков.

От Секретариата Президента в Киевсовет по спискам Кличко делегированы еще два человека – №28 Ярослав Быструшкин, сын руководителя Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного наследия Александра Быструшкина (этот известный актер в 1993–2006 годах возглавлял столичное управление культуры), и №14 Валерий Карпунцов. Последний является членом команды замглавы секретариата Романа Бессмертного – был его советником в правительстве Тимошенко, потом возглавлял юридический департамент в исполкоме НСНУ и с приходом туда команды Вячеслава Кириленко ушел в штаб НУ – НС. В последнее время Карпунцов представлял как адвокат интересы Кличко в судебной тяжбе против газеты «Вечерний Киев».

К личным креатурам Кличко в первой тридцатке относится как минимум пять человек, а именно №4 Наталия Новак (опытный депутат Киевсовета, в последние годы один из главных «консультантов» Виталия Владимировича по киевской проблематике), №11 Роман Гижа (менеджер «Кличко Маркетинг Гмбх»), №15 Анна Старостенко (президент Фонда братьев Кличко) и №30 Екатерина Кириченко, пресс-секретарь Кличко. Отдельно следует упомянуть №16 Павла Деминского — бизнес-партнера лидера блока. Павел Васильевич возглавляет Черноморскую инвестиционную компанию и инвестиционную компанию с американскими корнями BLASIG. Обе структуры занимаются операциями с недвижимостью. Кроме того, Деминский фигурирует вместе с американским партнером Кличко Робертом Кенигом как соучредитель нескольких фирм (ООО «Кватро М», ООО «Терра Нова», ООО «МБ Украина»), отношение к которым некоторые обозреватели приписывают и Виталию Владимировичу. Во всяком случае, его брат Владимир выступает соучредителем «Кватро М».

Спонсоры Блока Кличко представлены в проходной части списка только сами собой. К группе «денежных мешков» следует отнести №5 – экс-«нашеукраинца» Дмитрия Андриевского (партнер нардепа от НУ – НС Валерия Борисова по концерну «Киевподземдорстрой»; правда, ходят слухи, что они разделили бизнес, во всяком случае Андриевский в списке значится главой совета директоров фирмы строительного профиля «Интеко-Холдинг»). К спонсорам относятся также №7 – лидер партии «Европейская столица» и глава набсовета фирмы «ХХІ Век» Лев Парцхаладзе и №10 — партнер Парцхаладзе Андрей Миргородский.

Немного ниже расположились еще два спонсора – бизнес-партнеры №13 Валерий Ищенко и №17 Андрей Странников.

Свои небольшие квоты получили и два других основателя Блока Кличко — НРУ и партия «Украинская социал-демократия». «Руховцев» представляют жена лидера горорганизации НРУ нардепа Александра Черноволенко Людмила Закревская (№6, депутат Киевсовета от НУ, по слухам, имеет интересы в бизнесе, связанном с наружной рекламой) и экс-помощник нардепа Бориса Тарасюка Иван Крулько (№21). «Украинскую социал-демократию» представляет сам лидер этой малоизвестной партии, депутат Киевсовета от БЮТ Александр Клюс. Кстати, с Клюсом можно связывать и появление такого неожиданного персонажа, как экс-руководитель крымской милиции Николай Паламарчук (№12). В АРК Паламарчук прославился роскошным кабинетом, ремонт которого обошелся в 5 млн. грн. «спонсорской помощи» и анекдотическим случаем во время «оранжевой революции», когда он, будучи горячим поклонником Виктора Януковича, явился в парламент автономии в оранжевой рубашке. Но, осознав свою «политическую» ошибку, убежал переодеваться. Перед назначением в Крым Паламарчук некоторое время работал главой Полтавского УМВД, а Клюс выходец с Полтавщины и в свое время был мэром Гадяча.

Как и обещал Виталий Кличко, в его списке присутствуют люди, близко знакомые с киевской проблематикой. К ним, прежде всего, относится многолетний руководитель Печерского района экс-«литвиновец» Анатолий Коваленко (№3). Судя по всему, последний пообещал обеспечить серьезный результат на Печерске, но, вспоминая выборы-2006, в это верится с трудом. Из руководителей «районного масштаба» также стоит отметить замглаву Голосеевской РГА Виталия Ковальчука (№25) и первого зама налоговой инспекции в Подольском районе Виктора Дворникова (№19). К этой же категории профессионалов следует отнести и первого замглавы Соломенской РГА Максима Шкуро (№24), который прославился тем, что переметнулся из фракции БЮТ в Киевсовете в промэрское большинство, но потом раскаялся и вернулся в родную команду.

К «профи» еще омельченковской закалки относятся еще два «фигуранта» списка Кличко. Под №18 значится бывший глава Управления взаимодействия с судами, правоохранительными органами и органами юстиции Роман Романюк (в частности, он трудился над реализацией идеи Омельченко создания муниципальной милиции), а №26 достался бывшему многолетнему руководителю корпорации «Киевавтодор» Владимиру Жукову.

Виталий Пирович

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