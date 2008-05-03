В донецком поселке взорвался неизвестный предмет: погиб мужчина

Вчера в 12.40 в пгт Новотроицкое Волновасского района Донецкой области вследствие взрыва во время разборки неустановленного предмета погиб на местный житель.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывной волной частично повреждены оконные стекла пятого и шестого корпусов жилых домов микрорайона “Южный”.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.