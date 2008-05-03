Единый Центр видит угрозу сталинского режима

Политическая партия «Единый Центр» выступает за сохранение президентско-парламентской республики в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на Волыни заявил народный депутат Украины, председатель «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ.

«Единый Центр» выступает за президентско-парламентскую республику», – сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что «Украине нужна Конституция единения, а не раздора».

«Или мы движемся по пути утверждения свободы и демократии, построения сильного и ответственного перед народом Украинского государства, или мы возвращаемся на путь, который ведет к тоталитарному сталинскому режиму, построенному на лжи и популизме», – сказал депутат.

«Кому-то бы очень хотелось, чтобы Президент, избранный народом Украины, не имел реального влияния на процессы, происходящие в государстве. При этом Президент должен быть гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, не имея никаких полномочий. Это приведет к непоправимым последствиям как для государства, так и для каждого его гражданина», – убежден И.КРИЛЬ.

«Нам хотят предложить Конституцию, которая неизвестно кем разработана. Это мы уже проходили в 2004 году и хорошо помним, кто был руководителем этого процесса. Сегодня же мы пожинаем последствия «творчества» этих политиков», – отметил он.