Криль: либо мы, либо нас

Если украинцы не объединятся, то Украину в процессе глобализации используют другие страны, заявил вчера, находясь в Ривненской области, председатель политической партии «Единый Центр», народный депутат (фракция НУ-НС) Игорь КРИЛЬ.

«Процесс глобализации в мире осуществляется сильными мировыми государствами против слабых. Если взглянуть на этот процесс с точки зрения Украины, то суть его можно выразить очень просто: либо мы, либо нас», – сказал И.КРИЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, если этот процесс не использовать в интересах украинского государства и народа Украины, то произойдет наоборот – «нас используют другие в своих интересах».

«Все политики, которые в Украине «отчаянно» борются друг против друга, должны понимать, что без построения сильной украинской политической команды ответ на вопрос, кто кого использует понятен уже сегодня», – считает он.

И.КРИЛЬ отметил, что «Единый Центр» призывает объединиться всех неравнодушных граждан для построения такой политической команды, тех, кто «каждый день задает себе вопрос: в каком государстве будут жить их дети и внуки».

«Украина имеет все возможности, чтобы занять достойное место среди мировых государств, чтобы стать мостом, который соединяет Восток и Запад глобальной мировой политики. Этот мост должен быть построен таким образом, чтобы пользу от него ощущали все украинские граждане. Но для этого мы должны сначала объединиться в Украине. Именно это является необходимым условием сильной украинской позиции в мире», – сказал И.КРИЛЬ.