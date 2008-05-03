Белоруссию покинули 11 дипломатов США

Белоруссию в субботу покинули 11 дипломатов посольства США в Минске.

«Белоруссию покинули 11 сотрудников посольства, 10 из которых 30 апреля были объявлены персонами нон грата», - отметили в американском дипломатическом представительстве.

Собеседник журналистов проинформировал, что автомобили с сотрудниками посольства «без проблем пересекли белорусско-литовскую границу».

Представитель дипмиссии уточнил, что одиннадцатым сотрудником посольства, покинувшим Белоруссию, является «один из шести морских пехотинцев, охранявших посольство». «Пятеро пехотинцев были объявлены персонами нон грата, и поэтому шестому военнослужащему не было смысла оставаться в Белоруссии», - сказали в американской дипмиссии.

В настоящее время в посольстве остаются 4 дипломата, в том числе временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур», - заявили в диппредставительстве.

30 апреля Д. Муру в МИД Белоруссии был вручен список 10 американских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата и должны были покинуть страну в течение 72 часов.

Взгляд