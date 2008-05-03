Любителей марихуаны и людей Тягнибока разделил Беркут

Около 150 человек принимают участие в Марше Свободы за изменения в государственной политике относительно алкоголя, табака и легких наркотиков, проходящем в центре Киева - на Михайловской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции заявляют, что ее цель – инициирование проведения парламентских слушаний относительно рекламы алкоголя и табачных изделий, а также изучение проблемы коррупции в органах внутренних дел, связанной с оборотов наркотиков.

Собравшимся оппонируют активисты ВО «Свобода» - около 200 человек.

Участники акции разделены спецподразделениями МВД «Беркут», а также сотрудниками киевского городского управления МВД.

Участники Марша Свободы скандируют: «Фашизм не пройдет!». В свою очередь, активисты «Свободы» скандируют: «Долой наркоманов!» и «Позор!»

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