УКРОП требует лишить СБУ функций, порождающих коррупцию

Об этом заявил лидер «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан, комментируя взрыв возле здания СБУ в центре Одессы. Корбан напомнил, что Совет Европы требует от Украины принять новую редакцию закона об СБУ, согласно которому спецслужба должна заниматься контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой нацбезопасности.

«На самом деле сотрудники СБУ вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями – борьбой с терроризмом, крышуют контрабанду и активно участвуют в экономической жизни страны. Иначе говоря, они заняты бизнесом и у них попросту нет времени на выполнение своих прямых функций», – написал политик на своей странице в Facebook.

Новость о взрыве возле здания СБУ в центре Одессы просто потрясает воображение. Если можно подорвать областное управлени... Posted by Gennady Korban on Monday, 28 September 2015

«А вообще грош цена такой спецслужбе и ее руководителям, если здание ведомства можно подорвать в центре какого-либо города. Отличный повод для Михаила Саакашвили пригласить на пост главы СБУ в Одессе очередного грузина», – добавил он.