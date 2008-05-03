Коммунисты хотят оставить российский флот в Украине «навечно»

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ начал сбор подписей за то, чтобы Черноморский флот Российской Федерации «навечно оставался» в Севастополе.

Подписи начали собирать сегодня после традиционной встречи крымских партизан, на которую съехались партизаны и члены их семей со всего Крыма, а также из Украины, России, Беларуси, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского рескома КПУ.

Главный коммунист Крыма заявил, что нынешняя власть Украины «бередит одну и ту же незаживающую рану – Севастополь». «Сначала в Севастополь заходит американский корабль, встречаемый народными пикетами, возмущением, а затем в итоге начинается муссирование разговоров о каких-то поэтапных подготовительных мерах по выводу Черноморского флота из Севастополя. Это не просто разговоры, это не просто психическая атака, это настоящая война, объявленная нашему народу проамериканским режимом. Если они добьются того, что Черноморский флот перебазируется в Новороссийск, то это станет предательством нас, славян, сдача восточно-славянских, христианских позиций в пользу чуждой нашему духу враждебной евро-атлантической цивилизации», - заявил депутат.

«Поэтому сегодня здесь, на партизанской маевке в Крымских горах, объявляю о начале сбора подписей против вывода Черноморского флота из Севастополя. Выступим за то и добьемся, чтобы Черноморский флот навечно оставался в городе боевой русской славы, в городе-герое Севастополе», - заявил Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время визита в Россию 15 апреля 2008 года передал главе МИД РФ Сергею ЛАВРОВУ проект меморандума об этапах и порядке вывода до 28 мая 2017 года военных формирований Черноморского флота РФ с мест его временной дислокации на территории Украины.

По словам В.ОГРЫЗКО, консультации относительно порядка вывода военных формирований ЧФ из Украины планируется провести в июне.

Вместе с тем в МИД РФ опровергли информацию о запланированных консультациях, подчеркнув неактуальность для российской стороны обсуждения Меморандума об этапах и порядке вывода военных формирований Черноморского флота РФ с территории Украины.