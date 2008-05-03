Катеринчук засчитал 38% киевлян в свой резерв

Кандидат на должность Киевского городского председателя Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что шансов стать мэром Киева у него не меньше, а даже больше, чем у кого-либо из лидеров избирательной гонки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА, об этом он заявлял во время встреч с избирателями Оболонского района Киева 1 и 2 мая.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА „это политики и политологи убеждают, что у меня нет шансов стать мэром Киева. Но я и моя команда уверены: у нас есть все необходимое для победы”.

„Социологи убеждают, что за действующего мэра Киева готовы проголосовать 25% киевлян и считают единственной альтернативой ему Виталия КЛИЧКО, которому якобы отдают голоса 20% киевлян. Если допустить, что это так в действительности и есть, а за кандидата от БЮТ могут проголосовать 10% киевлян и 7% - за ОМЕЛЬЧЕНКО, то вместе эта арифметика составляет только 62%. Остальные 38% избирателей в абсолютном своем большинстве не определились. Я считаю этот процент своим резервом и моя задача донести к вам, уважаемые киевляне, что самой лучшей лучшей альтернативой является моя команда”, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

„Политики всегда утверждают, что выборы зависят от их кабинетных решений, кулуарных договоренностей и способности управлять мнением избирателей. Политологи и социологи радостно обслуживают политиков. Однако мы сами должны решить, за кого отдать свой голос”, - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что шансов стать мэром Киева у него не меньше, а даже больше, чем у кого-либо из вышеупомянутых претендентов. „Я стану лидером гонки и одержу победу над ЧЕРНОВЕЦКИМ, даже без закона о выборах мэра Киева в два тура”, - добавил Н.КАТЕРИНЧУК и призвал проголосовать за его блок (28-й номер в бюллетене) на выборах в Киевсовет.