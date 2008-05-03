Томенко возмутился ”праздничной” ситуацией в аэропорту Борисполь

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО направит обращение руководству Министерства внутренних дел и Государственной таможенной службы относительно ситуации в аэропорту «Борисполь».

Н.ТОМЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что к нему обратились граждане Украины как к народному депутату с просьбой посодействовать решению ряда проблем в аэропорту «Борисполь».

«В «Борисполе» никогда не было порядка, но во время праздников, когда поток пассажиров значительно увеличился, ситуация приобрела критические масштабы», - сказал Н.ТОМЕНКО, выразив мнение, что аэропорт стал «символом нынешнего хаоса в системе власти».

В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что в «Борисполе» введены новые правила прохождения через «зеленый коридор», которых нет нигде в мире. По его словам, отныне украинских туристов пропускают через «зеленый коридор», но проверяют вещи через рентген.

По словам депутата, это создает огромные очереди, и у него возникает вопрос: не лучше ли просто отменить «зеленый коридор», «если таможенники считают, что украинские туристы являются самыми большими контрабандистами».

Вторая проблема, на которую обращает внимание Н.ТОМЕНКО, это возобновление заграждений на подъездах к терминалам, которые ставит милиция с целью беспрепятственного проезда руководства государства к терминалу С.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что во времена президентства Леонида КУЧМЫ он с группой народных депутатов добился отмены подобных ограждений, и он очень удивлен, почему сейчас их возобновили в больших масштабах, что создает огромные автомобильные пробки, которые нередко растягиваются на полкилометра от аэропорта.

Также Н.ТОМЕНКО интересуется, куда делись средства, выделенные правительством Японии на реконструкцию аэропорта «Борисполь». Он напомнил, что еще Верховная Рада IV созыва ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Японии о выделении кредита в 300 млн. долларов на реконструкцию аэропорта.

«Интересно, как были использованы средства японского кредита и украинские средства, выделенные на реконструкцию, поскольку ситуация в аэропорту свидетельствует о том, что он не только не готовится к Евро-2012, но и не способен принимать украинских граждан во время праздников, как это происходит в эти дни», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению депутата, эта ситуация должна стать темой для специального рассмотрения руководством государства. «Сегодня выглядит так, что конфликт внутри власти привел к тому, что аэропорт «Борисполь» является своеобразным символом конфликта, безответственности и противостояния», - сказал Н.ТОМЕНКО.