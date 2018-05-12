Список БЮТ: обновление и жесткая конкуренция

За влияние в будущей фракции БЮТ будут соревноваться депутаты Семинога и Губский. К этой борьбе подключатся ПРП-шник Бондаренко и экс-руководитель канцелярии Президента Зинченко… УНИАН и газета «Комментарии» анализируют списки кандидатов в депутаты Киевсовета…

Списки БЮТ на киевские перевыборы существенно отличаются от подбора кандидатов в Киевсовет в 2006 году. Места в первой пятерке сохранили только Николай Томенко (думается, что он все же предпочтет мандат нардепа) и известный актер Анатолий Хостикоев. Усилили собой пятерку непосредственно Юлия Тимошенко и Александр Турчинов, подвинувшие Томенко и Хостикоева соответственно на 3 и 5-е места (эти члены правительства имеют право оставить себе мандаты депутатов Киевсовета и, скорее всего, воспользуются такой возможностью).Четвертая позиция досталась герою «коррупционного скандала» экс-главе Секретариата Президента Александру Зинченко, которого прочили еще в 2006 году и в парламентские и в киевские списки БЮТ.

Нет никаких оснований предполагать, что на перевыборах в Киеве БЮТ наберет меньше голосов, чем в 2006 году и поэтому первые 40 мест в списке (это как минимум) могут считаться «железно» проходными. На этом «отрезке» списка произошли большие изменения.

На этот раз центральное руководство БЮТ решило уделить более пристальное внимание киевским спискам и спустило сверху нескольких людей, которые будут своеобразными эмиссарами, контролирующими и направляющими будущую фракцию. Так, под №12 появился политтехнолог Олег Медведев. Другой «парашютист» из центральной исполнительной власти — заместитель главы КРУ Николая Сивульского Дмитрий Олийнык (№31). Он поможет своими знаниями финансовых дел мэрии не только «разбирать полеты» нынешнего мэра, а присмотреть за деятельностью будущего градоначальника. Олийнык — опытный «разоблачитель финансовых махинаций», он пришел в КРУ еще в октябре 2005 года, вскоре после того как оттуда ушел Сивульский. Дмитрий Семенович сидел в кресле замглавы КРУ при премьерах Юрии Еханурове и Викторе Януковиче, дождался «второго пришествия» Сивульского, который, видимо, счел Олийныка ценным кадром.

Несомненно, благодаря директиве сверху в киевские списки БЮТ попали люди, имеющие определенное отношение к «Индустриальному Союзу Донбасса» (ИСД). Под №22 значится жена замглавы Секретариата Президента Александра Чалого (в недалеком прошлом вице-президент консорциума «Индустриальная группа») Инна Новак. На 38-м месте расположился замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий Гнатушенко, который до этого назначения возглавлял Украинскую горно-металлургическую компанию (входит в консорциум «Индустриальная группа»). В проходной части есть и другие представители крупного бизнеса, не связанного напрямую с Киевом. В частности, нардеп от БЮТ Тариел Васадзе делегировал в Киевсовет главу правления корпорации «УкрАВТО» Александра Козиса — он занимает 21-ю позицию, а в 2006 году находился лишь на 64-м месте.

Значительное влияние на формирование списка оказали три ведущих игрока в киевском БЮТ – глава избирательного штаба нардеп Богдан Губский, глава горорганизации «Батькивщины» нардеп Анатолий Семинога и лидер столичной ячейки ПРП Владимир Бондаренко. Слухи о том, что Губский возглавит штаб БЮТ в Киеве в случае перевыборов и возможно даже заменит Семиногу на посту столичного лидера ходили еще в начале года. Судя по всему, приход Губского в штабные начальники обусловлен тем, что после выборов 2006 года Семинога отдал инициативу Михаилу Бродскому, не сдержал развал фракции, и спасать ситуацию в Киевсовете пришлось именно людям, близким к Губскому. Речь идет, прежде всего, о нынешнем главе киевской фракции БЮТ Татьяне Мелиховой. Татьяна Ивановна длительное время работала в Деснянском районе, в основном, на должности первого зама главы Деснянской РГА, хотя некоторое время и сама была районным руководителем. С 2001 по 2002 годы она трудилась и в Киевгорадминистрации – сразу после преобразования Ватутинского района в Деснянский Александр Омельченко назначил ее своим заместителем. И вплоть до 2006 года она была первым замом главы Деснянской райгосадминистрации. Мелихова может считаться креатурой многолетнего руководителя Ватутинского, а потом и Деснянского района, дважды нардепа ВР (третьего и четвертого созывов) Анатолия Мокроусова. Мокроусов же был близок к Губскому – в частности, в парламенте четвертого созыва побывал только в тех фракциях, которые связывают с Богданом Владимировичем – группа «Народовластие», группа «Демократические инициативы» и фракция партии «Единая Украина». Так что смело можно говорить, что Мелихова попала в БЮТ не без помощи Губского. Как лидер фракции она значительно поднялась в списке – с 37 места на 7-е.

Похожие «деснянские» корни имеет и еще один депутат Киевсовета Владимир Кобелев – единственный, кто из последнего пополнения фракции БЮТ получил место в «железно» проходном «сороковнике» БЮТ. На выборах 2006 года Кобелев был лишь 56-м и до изгнания «перебежчиков» из БЮТ в Киевсовете директор ООО «Виват» числился депутатом Деснянского райсовета.

Кроме этого, у Губского есть и прямая креатура в Киевсовете — Александр Толубицкий, работавший на руководящих постах в нескольких фирмах, которые связывают с Губским. Толубицкий был замглавой Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина — ХХІ век», который возглавляет, собственно, Богдан Владимирович. Толубицкий поднялся с 24 позиции на 18-ю.

Главный конкурент Губского за влияние в столичном БЮТ Анатолий Семинога переплюнул Богдана Владимировича на одного человека в списке. К креатурам Семиноги относятся его брат Владимир Семинога (переместился с 16 позиции на 15-ю), Сергей Мельник (с 18 позиции переместился на восьмую; на момент выборов 2006 года замредактора «органа» киевской ячейки БЮТ газеты «Киевский майдан», а сейчас секретарь фракции БЮТ), Владимир Наумко (с 42 места дорос до 11; в биографии указано, что он — член союза «Предпринимателей и деловых людей», киевскую ячейку которого возглавляет Владимир Семинога) и Николай Лукьянюк (первый зам Анатолия Семиноги в «Батькивщине», соучредитель и зам гендиректора ЗАО «Киевречсервис», а также депутат Подольского райсовета от БЮТ). Кстати, Лукьянюк будет новичком Киевсовета — в 2006 году у него был 89-й номер, а сейчас он получил 14-й.

Интересны взаимоотношения Анатолия Семиноги с «деснянской командой» Губского. В свое время Семинога вместе с сыном Анатолия Мокроусова и некоей Ольгой Александровной Кобелевой (предположительно супруга и дочь уже упоминавшихся соответственно Алексея Кобелева и Александра Калько) выступил соучредителем уже не существующего ООО «Вилия». В этом контексте следует отметить, что Алексей Кобелев является членом УСДП, да и сам Анатолий Семинога в свое время был близким соратником Василия Онопенко — при рождении СДПУ(о) Анатолий Иванович был замглавы партии и возглавлял ее столичную организацию. Кстати, в киевских списках БЮТ есть два выдвиженца главы Верховного Суда Украины. Прежде всего, это №9 Николай Мельник — многолетний член Высшего совета юстиции, в декабре 2004 года стал членом ЦИК по квоте БЮТ, а в 2007-м перешел на должность руководителя службы председателя ВСУ. По квоте УСДП опять в Киевсовет должен пройти Сергей Козырь (поднялся с 23-й позиции на 13-ю), который близок к главе Киевской областной организации УСДП нардепу Игорю Воротнюку. Игорь Борисович — крупный столичный бизнесмен, трудящийся на ниве автодилерства (соучредитель фирм «Автохаус», «Автохаус Киев, ГмбХ», «Ауди-Центр Киев», «Мотто-Свит», «Авто-Стиль», «Кий-Авто»). А Козырь — член УСДП и в списках БЮТ на парламентских перевыборах (№371) числился гендиректором ООО «Автохаус Киев, ГмбХ».

Своих людей в список сосватал новобранец БЮТ от ПРП нардеп Владимир Бондаренко, имеющий бизнес в Святошинском районе. К орбите Бондаренко можно отнести нынешнего депутата Киевсовета от Блока Кличко Семена Борисенко (№10, бывший руководитель штаба Кличко в Святошинском районе и глава набсовета треста «Киевспецбуд», злые языки утверждают, что он близок и к небезызвестному бизнесмену Андрею Иванову), Дмитрий Никульшин (№20, член ПРП, в 2006 году был №24 в блоке Кличко; последнее место работы — помощник зампреда Киевской ОГА, куда его предположительно привел глава исполкома ПРП и экс-вице-губернатор, а сейчас нардеп от БЮТ Остап Семирак) и нынешний депутат Киевсовета от Блока Кличко Виктор Тищенко (№30, глава Святошинской ячейки ПРП).

В «бютовских» списках в Киевсовет присутствуют люди, которые не ассоциируются с самыми влиятельными группировками в столичной БЮТ, но тем не менее сами по себе представляют ценность. Так, ряды киевской фракции пополнятся таким доками в киевской проблематике, как глава КП «Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» (попросту БТИ) Василий Сенчук (№23, в свое время был первым замом главы столичного управления жилищного обеспечения «литвиновца» Михаила Голицы) и директор дирекции «Труханов остров», входящей в состав управления по обслуживанию иностранных представительств, Владимир Дробот (№28).

Видимо, ценят в БЮТ и заслуги зама главы фракции Юрия Дмитрука, который поднялся с 40-го места на седьмое. Дмитрук в свое время возглавлял районное управление МВД в Московском районе (ныне Голосеевский), а в 1996 году, уйдя на пенсию, занялся бизнесом (вместе с нынешним министром юстиции Николаем Онищуком основал юридическую фирму «Юрисвест» и выступил соучредителем турфирм «Лыбедь-Киев» и «Братислава»). Прославился Дмитрук своим поздравлением с днем рождения в газете «Крещатик» секретаря Киевсовета Олеся Довгого. «Бютовец» пожелал Олесю Станиславовичу, «чтобы лицемерие, которое присутствует в его характере, дай бог, ушло с годами». В целом следует отметить, что Дмитрук в списках БЮТ — не единственный выходец из Голосеевского района, где самое крепкое средоточие организации БЮТ. Там «бютовцы» сумели добиться избрания главой райсовета и назначением руководителем райгосадминистрации своего соратника Сергея Садового. А его первый зам Александр Незнал делегирован в Киевсовет (поднялся с 32-й позиции на 16-ю).

Довольно крепкие позиции имеют и «бютовцы» Соломенского района. Правда, их репутация была подпорчена тем, что их бывший лидер — депутат Киевсовета и первый зам главы Соломенской райгосадминистрации (Иван Сидоров близок к НСНУ) Максим Шкуро — сбежал в свое время в промэрское большинство, но потом оказался единственным, кто вернулся в БЮТ после принятия закона об императивном мандате. Самого Шкуро в список не взяли (тем не менее, он обретается в списке блока Кличко и может быть «засланным казачком»), зато его коллега по Соломенской РГА зампред Сидорова по ЖКХ Владислав Ярцев неожиданно был включен в список под №25.

Упрочил позиции депутат столичного горсовета Александр Бригинец, переместившийся с 36 на 17-ю позицию. Повышение получил и депутат Киевсовета Игорь Солошенко — поднялся с 48 места на 37-е. Солошенко — экс-заместитель гендиректора Киевского завода автоматики им. Петровского (в 2005 году разразился мини-скандал с использованием территории этого предприятия, на которой появилось несколько офисных центров) и ветеран «Батькивщины», у истоков которой он стоял. В свое время он возглавлял районную парторганизацию «Батькивщины» в Радянском районе (ныне Шевченковский) столицы.

Довольно значительную группу в списке БЮТ составляют представители столичного «строительного лобби». На 19-й позиции находится «новичок» директор ООО «Каштановый город» Денис Москаль. Эта фирма прославилась строительством на ул. Шамрыло и Костельной, против которых протестовали местные жители. «Новеньким» в Киевсовете будет и №32 Олег Куровский — сын совладельца компании «Житлобуд» (прославилась строительством на территории возле Октябрьской больницы) нардепа-«бютовца» Ивана Куровского. Старожилами фракции БЮТ могут уже считаться депутат Олег Петькун (с 35 позиции поднялся на 27-ю, глава правления «Киевопорядкомплект» — владелец 61% акций, а собственником 30% выступает ХК «Киевгорстрой») и Анатолий Шевченко (поднялся с 45 места на 33-е). Шевченко в 2006 году значился замгендиректора строительной фирмы «Меджестик» (он также был руководителем в нескольких других фирмах, близких к «Меджестик»), которую связывают с гражданской женой бизнесмена Александра Лойфенфельда (совладелец ТЦ «Глобус», баллотируется в Киевсовет по списку ГАК) Розалией Бондарской. Поговаривают, что сам Лойфенфельд в хороших отношениях с нардепом от БЮТ Андреем Портновым. Так или иначе, но к Бондарской имеет отношение и «новичок» списков БЮТ Евгений Фельдшеров (№36, Фельдшеров выступает вместе с Бондарской соучредителем двух фирм «Мериса» и «Элерон»). Представляет крупный капитал и Роман Штейнас (№29), который является заместителем главы набсовета «Ритейл Групп» (торговая сеть «Велика Кишеня») и председателем правления ОАО «VK Девелопмент» (создана на базе группы «Велика Кишеня» и имеет виды на земельные участки в Киеве).