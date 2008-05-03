Сегодня - Всемирный день свободы прессы

Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН накануне заявил о том, что миру необходимы "свободные и независимые" средства массовой информации, безопасность которых была бы обеспечена.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет в защиту журналистов ранее опубликовал список стран, наиболее опасных для журналистов. Возглавляет список Ирак, сообщает радио «Свобода».

По информации радиостанции «Эхо Москвы»,только 18% населения Земли пользуются свободой печати, а 42% вообще ее лишены. Такие данные содержатся в докладе американской неправительственной организации Freedom House.

По мнению исследователей, в целом в прошлом году по сравнению с 2006 годом ситуация ухудшилась. Последние места в списке стран занимают Бирма, Куба, Северная Корея и Туркменистан. В десятке наихудших – Беларусь и Узбекистан.