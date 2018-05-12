Александр Волков и его беременная жена отметили свое столетие
“Не найдете человека, который бы сказал, что Волков кого-то предал, это Волкова на каждом шагу предавали”... “Такие харизматичные люди, как Волков, вымирают словно динозавры, вместо этого приходит много мелкоты”... Репортаж
Вчера счастливые супруги Волкових отпраздновали свою «Волковскую сотку». Именно так назвал свой и своей жены Майи день рождения политик Александр Михайлович Волков. 1 мая ему наполнилось 60, а его второй половине - 40. В сумме - 100!
|Супруги Волковы
В свое время господина Волкова называли «завотделом кадров всея Украины», “директором парламента”, он был связуемым звеном между Банковой и Домом под куполом, мог обеспечить позитивное голосование в парламенте по любому вопросу. Волкову приписывают далеко не последнюю роль в прохождении Леонида Кучмы на второй президентский срок в 1999 году. А в 2000-ом - в позитивных результатах референдума, когда Кучма хотел ограничить полномочия Верховной Рады в свою, президентскую пользу. Правда, эти намерения так и не были реализованы.
Позже Волков сотрудничал с Юлией Тимошенко. Во время Оранжевой революции она, по его словам, как-то приезжала к нему домой «отдохнуть». Эксперты ожидали, что его имя появится в списках БЮТ на выборах 2006 года. Но фигура бывшего «кучмиста», как считалось, могла ударить по рейтингу блока, и Волков остался за бортом парламента.
На досрочных парламентских выборах (в 2007 году) Александр Волков создал Блок Кучмы, который, конечно, в парламент не прошел.
В его доме и сейчас собираются представители разных политических сил, для которых экспертное слово господина Волкова очень важно.
...Мне всегда интересно: что можно дарить в день рождения человеку, у которого и так все есть, и что они делают с этими подарками?
…Многочисленные гости несли огромные ящики с подарками и охапки цветов, которые складывали прямиком на клумбы перед бывшим столичным Дворцом пионеров, где проходил праздник.
Излишне говорить, что Волковых пришли поздравить, кроме родственников и друзей, представители разных политических сил.
|Виталий Кличко
Александр Михайлович сказал, что у него нет каких-то особенных традиций празднования собственного дня рождения:
- Как и в любой славянской семье - наливай и пей с самого утра. Но, как видите, сегодня утром я воздержался, потому что знал, что будут очень многие мои одноклассники, друзья. Сегодня придут люди, с которыми я уже знаком 55 лет. Безусловно, будут мои политические друзья, мои сторонники, люди, с которыми я прошел боевой путь за последние двадцать лет.
- Чего больше всего ждете от вашего праздника?
- Самый главный подарок у меня впереди - который мне готовит жена Майя. Осталось буквально две-три недели, и она обещала подарить мне сына. Это то, к чему я стремился все шестьдесят лет. Ну, на самом деле не шестьдесят, а лет двенадцать назад я начал об этом задумываться. А все другие подарки - это мои друзья. Вот видите, машины подъезжают, друзья все прибывают и прибывают... Вот поверьте, что здесь, в душе (показывает. - Авт.) - настоящая радость. Если к тебе идут - это значит, что ты еще не потерян для людей.
- Могут ли быть друзья в политике?
- Я не единожды повторял известную истину, что в политике нет ни вечных друзей, ни вечных врагов. В политике есть постоянные интересы. Политика - это настолько грязная штука, что… Я знаю многих политиков, которые ради своих политических интересов переступили через все. Вы знаете, кого я имею в виду!
- А Вы в политике переступали через дружбу?
- Я родился в бедной семье. Моя мать работала в кафе Верховной Рады. Рос в трущобах на Бессарабке. Меня не учили предавать, а наоборот - подставлять плечо. И сегодня в политике вы не найдете человека, который бы сказал, что Волков кого-то предал. Это Волкова на каждом шагу предавали. Но я это прощал, потому что, как говорят, Бог терпел и нам велел (смеется. - Авт.).
- А чего сами себе желаете?
- Считаю, то, что в последнее время происходит, несправедливо по отношению к нашему обществу, украинскому народу. Шестьдесят лет, как по мне, - это самый возраст политической мудрости. Это, когда человек познал чрезвычайно много и теперь может уже начинать отдавать эту мудрость людям, помочь своим друзьям, коллегам избрать правильный путь. Хочу себе пожелать вернуться в большую политику и еще поработать для людей.
Прошли выборы 2004-го, 2006-го, 2007 года... Политики обещали людям кисельные, молочные берега, говорили, что все без исключения будут богатые, правда, кроме бедных. А что вышло в действительности? Посмотрите, цены растут на все, жизненный уровень падает, инфляция заедает людей. Хотя людям и выплачивают какую-то там тысячу гривен, они все равно боятся завтрашнего дня. Я считаю, что людей обманывали перед выборами и обманывают сегодня. Людям не могут никогда сказать правду, а мне хочется, чтобы обещания перед людьми выполнялись.
|Майя Волкова
- А вы на ее руку посмотрите. Я ей подарил хорошие часы. Я люблю часы, она тоже их любит.
- Что Вам подарили?
Скажу честно, подарили много коробок. Что в них, не знаю, не рассматривал. Еще раз скажу, что подарки для меня - не главное. Главное - друзья. Знаете, можно в один день проснуться и увидеть тысячу коробок с разными золотыми безделушками, но не будет одного простого, обычного друга, с которым можно выпить сто граммов и пожелать друг другу здоровья. Тогда этот ужас, а не жизнь. Поэтому подарки - это прежде всего друзья.
На руке у госпожи Майи действительно сверкали новенькие часы из белого золота, обрамленные бриллиантами. Своему мужу она тоже подарила часы.
- Мы в семье очень любим часы, - говорит юбилярша.
В целом госпожа Волкова, как она созналась, любит громкие празднования, хотя сейчас это и не совсем уместно. Потому что уже вот-вот должен родиться ребенок. Мальчика назовут Сашей, как и отца.
- От празднования, - мягко посетовала Майя, - деваться было некуда, потому что это же все-таки двойной юбилей...
Александр Михайлович ждал приезда Леонида Кучмы, однако тот поздравил его только по телефону.
- Благодарю, благодарю, родной Леонид Данилович! Я буду у вас в любую секунду, когда вы скажете. Только скажите, когда...
Гости с подарками шли и шли... Экс-прокурор киевской области Юрий Гайсинский принес картину золотой осени.
- Чему именно осень?
- Потому что такой возраст, как у Александра, приносит плоды, и уже пора подводить итоги...
|Владимир Литвин
- У Александра как раз такой возраст, когда все можно, когда все можется и все хочется. Желаю ему, чтобы все это сохранилось на как можно более длительную перспективу. Поскольку день рождения также у его жены, то чтобы они демонстрировали дело тонких рук мастеров и в дальнейшем. Такие харизматичные люди в политике, как Александр Волков, вымирают словно динозавры. Вместо этого приходит много мелкоты.
Тезка именинника Александр Кузьмук зная характер господина Волкова и вкус его жены, решил подарить двухтомник «Жизни животных в иллюстрациях». А поскольку им суммарно сто лет, то и издание - 1908 года.
Анна Герман еще продолжает жить Пасхой и решила подарить юбилярам писанки.
- Я дарю один подарок на двоих - писанки, - сказала она. - Это особенные писанки. Можно сказать так - достойные писанки. - Думаю, юбиляру всего хватает, но такие люди, как он, не всегда оценены обществом и государством. Он человек независимый, а независимых людей немногие любят.
Что ели и пили уважаемые юбиляры и их гости мы не видели, потому что прессу туда не пустили.
Несмотря на необходимость хранить журналистскую беспристрастность, не могу не удержаться от пожеланий Волкову вернуться в большую политику. С ним нам, журналистам, всегда веселее. Он может скрасить своей персоной самую нудную, самую серую тему...
Ксеня Лесив