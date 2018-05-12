Александр Волков и его беременная жена отметили свое столетие

Вчера счастливые супруги Волкових отпраздновали свою «Волковскую сотку». Именно так назвал свой и своей жены Майи день рождения политик Александр Михайлович Волков. 1 мая ему наполнилось 60, а его второй половине - 40. В сумме - 100!

В свое время господина Волкова называли «завотделом кадров всея Украины», “директором парламента”, он был связуемым звеном между Банковой и Домом под куполом, мог обеспечить позитивное голосование в парламенте по любому вопросу. Волкову приписывают далеко не последнюю роль в прохождении Леонида Кучмы на второй президентский срок в 1999 году. А в 2000-ом - в позитивных результатах референдума, когда Кучма хотел ограничить полномочия Верховной Рады в свою, президентскую пользу. Правда, эти намерения так и не были реализованы.

Позже Волков сотрудничал с Юлией Тимошенко. Во время Оранжевой революции она, по его словам, как-то приезжала к нему домой «отдохнуть». Эксперты ожидали, что его имя появится в списках БЮТ на выборах 2006 года. Но фигура бывшего «кучмиста», как считалось, могла ударить по рейтингу блока, и Волков остался за бортом парламента.

На досрочных парламентских выборах (в 2007 году) Александр Волков создал Блок Кучмы, который, конечно, в парламент не прошел.

В его доме и сейчас собираются представители разных политических сил, для которых экспертное слово господина Волкова очень важно.

...Мне всегда интересно: что можно дарить в день рождения человеку, у которого и так все есть, и что они делают с этими подарками?

…Многочисленные гости несли огромные ящики с подарками и охапки цветов, которые складывали прямиком на клумбы перед бывшим столичным Дворцом пионеров, где проходил праздник.

Излишне говорить, что Волковых пришли поздравить, кроме родственников и друзей, представители разных политических сил.

Александр Михайлович сказал, что у него нет каких-то особенных традиций празднования собственного дня рождения:

- Как и в любой славянской семье - наливай и пей с самого утра. Но, как видите, сегодня утром я воздержался, потому что знал, что будут очень многие мои одноклассники, друзья. Сегодня придут люди, с которыми я уже знаком 55 лет. Безусловно, будут мои политические друзья, мои сторонники, люди, с которыми я прошел боевой путь за последние двадцать лет.

- Чего больше всего ждете от вашего праздника?

- Самый главный подарок у меня впереди - который мне готовит жена Майя. Осталось буквально две-три недели, и она обещала подарить мне сына. Это то, к чему я стремился все шестьдесят лет. Ну, на самом деле не шестьдесят, а лет двенадцать назад я начал об этом задумываться. А все другие подарки - это мои друзья. Вот видите, машины подъезжают, друзья все прибывают и прибывают... Вот поверьте, что здесь, в душе (показывает. - Авт.) - настоящая радость. Если к тебе идут - это значит, что ты еще не потерян для людей.

- Могут ли быть друзья в политике?

- Я не единожды повторял известную истину, что в политике нет ни вечных друзей, ни вечных врагов. В политике есть постоянные интересы. Политика - это настолько грязная штука, что… Я знаю многих политиков, которые ради своих политических интересов переступили через все. Вы знаете, кого я имею в виду!

- А Вы в политике переступали через дружбу?

- Я родился в бедной семье. Моя мать работала в кафе Верховной Рады. Рос в трущобах на Бессарабке. Меня не учили предавать, а наоборот - подставлять плечо. И сегодня в политике вы не найдете человека, который бы сказал, что Волков кого-то предал. Это Волкова на каждом шагу предавали. Но я это прощал, потому что, как говорят, Бог терпел и нам велел (смеется. - Авт.).

- А чего сами себе желаете?

- Считаю, то, что в последнее время происходит, несправедливо по отношению к нашему обществу, украинскому народу. Шестьдесят лет, как по мне, - это самый возраст политической мудрости. Это, когда человек познал чрезвычайно много и теперь может уже начинать отдавать эту мудрость людям, помочь своим друзьям, коллегам избрать правильный путь. Хочу себе пожелать вернуться в большую политику и еще поработать для людей.

Прошли выборы 2004-го, 2006-го, 2007 года... Политики обещали людям кисельные, молочные берега, говорили, что все без исключения будут богатые, правда, кроме бедных. А что вышло в действительности? Посмотрите, цены растут на все, жизненный уровень падает, инфляция заедает людей. Хотя людям и выплачивают какую-то там тысячу гривен, они все равно боятся завтрашнего дня. Я считаю, что людей обманывали перед выборами и обманывают сегодня. Людям не могут никогда сказать правду, а мне хочется, чтобы обещания перед людьми выполнялись.

- Что Вы подарили жене?

- А вы на ее руку посмотрите. Я ей подарил хорошие часы. Я люблю часы, она тоже их любит.

- Что Вам подарили?

Скажу честно, подарили много коробок. Что в них, не знаю, не рассматривал. Еще раз скажу, что подарки для меня - не главное. Главное - друзья. Знаете, можно в один день проснуться и увидеть тысячу коробок с разными золотыми безделушками, но не будет одного простого, обычного друга, с которым можно выпить сто граммов и пожелать друг другу здоровья. Тогда этот ужас, а не жизнь. Поэтому подарки - это прежде всего друзья.

На руке у госпожи Майи действительно сверкали новенькие часы из белого золота, обрамленные бриллиантами. Своему мужу она тоже подарила часы.

- Мы в семье очень любим часы, - говорит юбилярша.

В целом госпожа Волкова, как она созналась, любит громкие празднования, хотя сейчас это и не совсем уместно. Потому что уже вот-вот должен родиться ребенок. Мальчика назовут Сашей, как и отца.

- От празднования, - мягко посетовала Майя, - деваться было некуда, потому что это же все-таки двойной юбилей...

Александр Михайлович ждал приезда Леонида Кучмы, однако тот поздравил его только по телефону.

- Благодарю, благодарю, родной Леонид Данилович! Я буду у вас в любую секунду, когда вы скажете. Только скажите, когда...

Гости с подарками шли и шли... Экс-прокурор киевской области Юрий Гайсинский принес картину золотой осени.

- Чему именно осень?

- Потому что такой возраст, как у Александра, приносит плоды, и уже пора подводить итоги...

Владимир Литвин решил подарить икону Архистратига Михаила, и, конечно, же не “современных мастеров”... А также рушник, на котором вышита «наша судьба».

- У Александра как раз такой возраст, когда все можно, когда все можется и все хочется. Желаю ему, чтобы все это сохранилось на как можно более длительную перспективу. Поскольку день рождения также у его жены, то чтобы они демонстрировали дело тонких рук мастеров и в дальнейшем. Такие харизматичные люди в политике, как Александр Волков, вымирают словно динозавры. Вместо этого приходит много мелкоты.

Тезка именинника Александр Кузьмук зная характер господина Волкова и вкус его жены, решил подарить двухтомник «Жизни животных в иллюстрациях». А поскольку им суммарно сто лет, то и издание - 1908 года.

Анна Герман еще продолжает жить Пасхой и решила подарить юбилярам писанки.

- Я дарю один подарок на двоих - писанки, - сказала она. - Это особенные писанки. Можно сказать так - достойные писанки. - Думаю, юбиляру всего хватает, но такие люди, как он, не всегда оценены обществом и государством. Он человек независимый, а независимых людей немногие любят.

Что ели и пили уважаемые юбиляры и их гости мы не видели, потому что прессу туда не пустили.

Несмотря на необходимость хранить журналистскую беспристрастность, не могу не удержаться от пожеланий Волкову вернуться в большую политику. С ним нам, журналистам, всегда веселее. Он может скрасить своей персоной самую нудную, самую серую тему...

Ксеня Лесив