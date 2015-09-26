СМИ опубликовали засекреченное видео с "караванским стрелком" Мазурком

Как сообщает ТСН, пока "караванского стрелка" Ярослава Мазурка искала вся страна, он всю ночь просидел в одном из интернет-клубов Киева. Об этом СМИ сообщили следователи из столичного УБОПа.

Журналисты канала сообщили, что через три года после громкого расстрела троих охранников в гипермаркете правоохранители поделились до сих пор засекреченным видео с единственным обвиняемым в этом жестоком убийстве - Ярославом Мазурком. На видео видно, как он всю ночь проводит в интернет-клубе: выбирает место в углу, где пьет пиво, слушает что-то в наушниках, несколько раз выходит на улицу, правда, каждый раз натягивает шапку. Под утро его даже смаривает сон.

"Это Мазурок. Как мы его установили? Этот компьютерный клуб розтшований на Караваевых дачах. Во время осматривания трупа мы у него в кармане нашли чек об уплате", - рассказывает следователь, который в целях безопасности просит не называть его имя. На видео с камер наблюдения трудно разглядеть лицо убийцы. А в течение семи часов на него никто не обращает внимания. "Опрашивали сотрудников клуба, никто внимания не обратил. Возможно, он по скайпу с родными общался. Мог общаться, мог прощаться, мог узнавать о ситуации", - говорит следователь.

В этой самой шапке, куртке и штанах, которые есть на видео, Ярослава Мазурка нашли мертвым в Сырецком парке Киева. По официальной версии, он убил себя сам. Потому, как предполагают следователи, уже понимал, что сухим из воды не выбраться и таким образом спас от стыда семью.