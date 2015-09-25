"Народный фронт" настаивает на отмене залога для коррупционеров - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Николай Величкович в четверг в эфире канала «112 Украина».

«Мы неоднократно на фракции обсуждали вопрос ликвидации залога для коррупционеров, и для нас этот вопрос будет принципиальным, чтобы мы проголосовали за такую норму», - сказал он.

Николай Величкович подчеркнул, что «не может человек, который взял взятку, за какие-то 10-20% взятки выйти на свободу до суда».

«Взяточник должен сидеть под арестом до суда, чтобы он не мог влиять на процессы, свидетелей или не убежал до процесса», - резюмировал народный депутат.