"Народный фронт" настаивает на отмене залога для коррупционеров - депутат
16:18, 25 сентября 2015Политика
191 0
Фракция «Народный фронт» настаивает на отмене залога для лиц, которые подозреваются в коррупционных деяниях.
REUTERS
Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Николай Величкович в четверг в эфире канала «112 Украина».
«Мы неоднократно на фракции обсуждали вопрос ликвидации залога для коррупционеров, и для нас этот вопрос будет принципиальным, чтобы мы проголосовали за такую норму», - сказал он.
Николай Величкович подчеркнул, что «не может человек, который взял взятку, за какие-то 10-20% взятки выйти на свободу до суда».
«Взяточник должен сидеть под арестом до суда, чтобы он не мог влиять на процессы, свидетелей или не убежал до процесса», - резюмировал народный депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter