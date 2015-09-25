Семьи, не имеющие водомеров, ежемесячно обворовывают на 70 грн - экс-заместитель министра ЖКХ

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.

По словам Александра Мазурчака, с прошлого года в стоимость каждого кубометра холодной воды включены средства на абонентское обслуживание и поверку счетчиков. В столице это 1,57 грн. «Платить должны и те семьи, у которых приборов учета нет. В Киеве таких домохозяйств треть», - заявил Александр Мазурчак, подчеркнув, что такая ситуация характерна для всей страны.

«Наш край» требует, чтобы средства за поверку, уплаченные такими потребителями, были возвращены семьям или использованы для установления им счетчиков. «Государство должно стимулировать граждан устанавливать приборы учета воды, газа, тепла, а не выкачивать деньги из их карманов», - отметил Александр Мазурчак.

По словам сопредседателя партии «Наш край», в столице «Киевводоканал» ежемесячно разбрасывает на потребителей, не имеющих приборов учета, разницу между показаниями квартирных и общедомового счетчика воды. «Поскольку во многих домах текут трубы, то цифры иногда получились астрономические. В результате решили начислять не более 11 кубометров воды на каждого жителя, зарегистрированного в квартире без счетчика. То есть, семья из четырех человек вынуждена ежемесячно платить 450 грн. за 44 кубометров воды, которые она вряд ли может потребить. Семьдесят гривен из этих средств идет, в том числе, на поверку несуществующих счетчиков », - отметил Александр Мазурчак.

Партия «Наш край» требует от правительства и Верховной Рады немедленно принять изменения в действующее законодательство, чтобы ликвидировать тарифную социальную несправедливость.

Александр Владимирович Мазурчак, городской глава Каменца-Подольского (избран в 1998, 2002, 2006), с января 2008 года — заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины с 18 июня 2008 года — первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.