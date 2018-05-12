На Первомай коммунисты пригласили представителя страны НАТО

“Ох полным полна коробушка, есть и ситец и парча”, – под эту песню на слова угнетателя трудового народа Некрасова проходил первомайский митинг украинских коммунистов на Европейской площади столицы.

Ну, не только под эту. Еще была российская кадриль...

На митинг пришли около трех тысяч человек, бабульки держали портреты Ленина и Сталина, улыбались беззубыми ртами и просили их сфотографировать. Одна из таких участниц подошла к телекамере и спросила: “А можно, я передам привет дочке?”

Среди митингующих встречались настоящие, заядлые коммунисты – с медалями, красными флагами и характерным блеском в глазах. Но были и такие, кого явно подвезли из соседних сел для массовки. Транспарантов было мало, креативностью они не отличались.

“Нет – власти фашистов и полицаев!”, “Буржуазии – бой!” – вот и все лозунги. “Скажите, а что такое буржуазия?” – спросила я дедушку, который держал транспарант. “Буржуазия, она и есть буржуазия”, – объяснил дед.

Поскольку было прохладно, люди были одеты в шерстяные вещи, и весь митинг пах нафталином.

Наверное, хорошо, что есть такой праздник. Пусть себе старики солидаризируются хоть раз в году. Соберутся, вспомнят молодость – как ходили на парады и митинги... Тем более, депутаты, которые тоже называют себя коммунистами, все организовали, обеспечили массовость мероприятия.

В этот раз организаторы пригласили на киевский митинг французского коммуниста. Даром что у западных коммунистов с нашими мало общего – по крайней мере не ползают перед российскими капиталом.

Степан Дюме, секретарь райкома Коммунистической партии Франции города Лилль, рассказал много интересного. Оказывается, жизнь трудящихся Франции также нужно улучшать. Мэр французского города Лилль, по словам гостя, –коммунист. И вот поэтому они так хорошо в Лилле живут. “К сожалению, во Франции ко власти прошла черная сила, – поведал французский марксист. – А Европа нуждается в другой политической структуре”.

Наверно, есть свой шарм – быть коммунистом во Франции, которая никогда не строила коммунизм...

Выплыла на митинге и лидер “прогрессивных социалистов” Наталия Витренко.

– Уже 122 года по планете шагает Первомай... – напомнила она. И понеслось: – С каждым годом он становится все более актуальным, потому что наглеет буржуазия, а олигархи обдирают трудовой народ. Только народ может спасти планету, потому что капитализм уже показал свою порочную сущность. Капиталисты стимулируют общество к сексуальной вседозволенности со всеми видами порока. Капиталисты привели к тому, что на землю приходит дефицит питьевой воды. Обогащается не только мировая олигархия. Посмотрите на Украину: страна вымирает. Официальные данные говорят, что 20% городов Украины – бомжи, 40% сел Украине – обнищалые, а доходы олигархов все растут. А это все происходит потому, что молчит трудовой народ. То, что нет единения трудящихся – главная беда Украины”.

Дальше, как и положено, – ругательства в адрес НАТО, руководителя СБУ Наливайченко, Бандеры, Мазепы, Ярослава Мудрого и тому подобное...

Нужно сказать, что госпожа Витренко со вкусом пользовалась плодами капитализма и связанной с ним демократии... Интересно, что было бы с ней лет 25 – 30 тому назад, если бы она сказала кривое слово о шефе спецслужб.

Оваций не было, электорат крайних левых явно устал. Даже на председателя КПУ народ отреагировал вяло.

– Давайте мы покажем сегодняшнему режиму, что украинский народ жить так дальше не желает... – призывал председатель КПУ Петр Симоненко, –Давайте не будем гнуть спины перед теми, кто развесил по Киеву свои биг-борды. И эти люди обещают киевлянам хорошую жизнь! Город Киев – это начало новой оккупации нашей Украины. Хочу призвать всех киевлян, что именно майскими праздниками мы начнем движение за освобождение Киева от настоящих оккупантов, мародеров, которые издеваются над нашим народом... Я призываю вас, ветераны, люди с седыми волосами и светлым ясным умом, объединимся... Прошу вас всех: разъедьтесь по всей Украине и скажите: Киев стоял и будет стоять.

Белорусского бацьку Александра Лукашенко как-то так понесло во время общения с ветеранами, что он заявил буквально такое: “Я понимаю ваши беды, дорогие ветераны, потому что и мой отец погиб во время войны” (Лукашенко родился в 50-х годах). Симоненко до такой степени экстаза еще явно не дошел...

Параллельно на Майдане проходил митинг Соцпартии. Несмотря на то, что партия едва ли на ладан дишит, там было все по-богатому: большая сцена, обитая малиновыми тканями, на сцене фанерили дешевые артисты. Людей было откровенно мало. Александра Мороза уже никто серьезно не воспринимает. Мороз не стал разворачивать антиолигархическую риторику, а ограничился предвыборной.

– Я убежден, мы вернемся и в структуры Верховной Рады, и в местные органы власти, чтобы отстаивать интересы людей, – сказал лидер СПУ.

– Год назад, вы помните, как меня клеймили в предательстве. А нынешней власти сейчас кто мешает делать обещанное? Киеву нужен председатель, который будет заботиться о благосостоянии людей. Те, кто затеял досрочные выборы в столице, сожалеют об этом.

Дальше был призыв к киевлянам голосовать за социалистов...

Около нас толкалась какая-то пара – иностранцы. Девушка с рюкзаком, спрашивала своего высокого парня по-английски: “Что такое “Первое мая”? Парень задумался и закачал головой.

Им это непонятно. Хоть праздник – и международный.

Ксеня Лесив, Маша Мищенко

Фото УНИАН