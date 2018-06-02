Альянс с Украиной

22 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершил свой двухдневный визит в Украину – первый после вступления в должность президента Петра Порошенко. Оба дня пребывания Генсека в Украине обозначились насыщенной программой. В понедельник Столтенберг и Порошенко открыли совместные учения Украина-НАТО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций «Украина-2015» на Яворовском полигоне во Львовской области, во вторник Генеральный секретарь принял участие в тематическом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

В ходе закрытой части заседания Столтенбергу были продемонстрированы неопровержимые доказательства участия российских регулярных войск в агрессии против Украины на Донбассе. Он, в свою очередь, отметил, что российское присутствие на востоке Украины подтверждают многие закрытые и открытые источники информации, подчеркнул, что для Украины очень важно восстановить контроль за своей восточной границей, а также призвал Россию вывести свои войска и вооружения с украинской территории.

«Я отдаю должное тому, что вы уже сделали. Ваши усилия и тот факт, что режим прекращения огня, в основном, выполняется, и новые усилия по поиску политического решения, вселяют надежду», - сказал он.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО отметил, что ответственность за выполнение Минских договоренностей лежит на российской власти и террористах.

Что же касается взаимоотношения Альянса с Киевом, Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на помощь НАТО.

После расширенного заседания СНБО, Украина и НАТО подписали три соглашения об усилении сотрудничества: Дорожную карту программы Партнерства по стратегическим коммуникациям между СНБО Украины и Международным секретариатом НАТО, совместную декларацию об усилении военно-технического сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом и соглашение между Кабмином и НАТО о статусе представительства НАТО в Украине.

Стратегическая дружба

Все три документа являются важным шагом в расширении сотрудничества Киева с Альянсом. А соглашение о статусе представительства НАТО в Украине можно фактически считать открытием посольства НАТО в Украине, считает экс-народный депутат, политолог Тарас Чорновил. «Это серьезное повышение уровня контактов взаимоотношений. Если сравнить тот информационный офис, который у нас был, который просто рекламирует НАТО и проводит разъяснительную работу, то посольство - это уже дипломатическая миссия и фактически представляет НАТО как международную организацию в Украине. И это уже контакты не информационного характера, а контакты реального сотрудничества», - отметил он.

По его мнению, дипломатические посольства нужны для того, чтобы в режиме реального времени передавать информацию и координировать усилия. Если нет мощных контактов в режиме реального времени, то в открытии посольства нет необходимости, констатирует эксперт.

«За этим не сказано конкретных фраз, но нужно понимать, что этим жестом Украину уже расценивают немножко выше, чем просто страну-партнера. Очевидно, это не переходит в разряд статусности. Потому что сейчас вопрос о членстве лучше не ставить и поэтому президент отошел от этой темы, и заявил, что у Украины нет полной готовности к членству, что нужно проводить по этому поводу референдум и тому подобное… Но это признак того, что Украина является форпостом защиты рубежей НАТО. Поэтому этот формально-технический акт является особенно знаковым в этом визите», - подчеркнул Чорновил.

Сигнал Кремлю

Кроме того, важным фактом визита Генерального секретаря НАТО в Украину стало его присутствие на заседании СНБО, на котором принимались секретные документы, отмечает политолог. По его мнению, это является презентационным и показательным шагом. «Такие вещи просто так не происходят. Когда человека, который представляет иностранные государства, объединенный военный блок, к которому Украина формально не принадлежит, прибывает на заседание главного органа государства в сфере безопасности, это явный признак того, что происходит режим полного взаимодоверия», - убежден Чорновил.

По сути, те месседжи, которые были озвучены представителем НАТО на СНБО, могли быть озвучены в любых других местах. Но именно такой демонстративный формат был выбран не случайно. «Это событие имело значение как сигнал о совместных действиях между Украиной и НАТО на оперативном и на наивысшем уровне. Это сигнал в сторону России, что между НАТО и Украиной осуществляется сотрудничество штабов. То есть, это уже сотрудничество на военно-оперативном уровне», - уверен политолог.

По его мнению, помимо публичных деклараций, уже за закрытыми дверями, без огласки и прессы, вырабатывается «система раннего оповещения, системы обмена информации и разведданными». «Для Украины это просто необходимо. Если бы вдруг снова началась эскалация конфликта и обострение военных действий, это нам даже больше нужно, чем летальное оружие», - считает он.

В свою очередь, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко также отмечает, что визит Столтенберга можно считать хорошим политическим сигналом готовности сотрудничать с Украиной на высоком уровне и оказывать помощь в осуществлении реформ военно-оборонного сектора, что является принципиально важным сегодня. «Очевидно, что генсек НАТО не мог бы пойти дальше, как нам бы хотелось. В частности, в части предоставления Украине непосредственно военной помощи. Это было бы невозможным, поскольку Украина не является членом Альянса», - отметил он.

Внешний толчок к внутренним реформам

Впрочем, такая позиция Альянса обусловлена и тем, что в Украине, несмотря на экстремальные условия, требующие существенного повышения обороноспособности, все-таки каких-то качественных изменений по реформированию вооруженных сил и сектора безопасности пока не произошло. Учитывая, что руководство ВСУ не ставит перед собой серьезных амбициозных целей, нужны толчки как внутренние, так и внешние, уверен эксперт: «Таким мощным внешним толчком может стать именно НАТО и его руководство».

В частности, речь идет о помощи, которая будет направлена ​​не прямо на количественное улучшение возможностей армии или освоение новых видов вооружения, но позволит перейти к современным подходам взаимодействия войск, военному планированию, управлению и связи. «Это то, чего, безусловно, очень не хватает украинской армии», - считает Сушко.

Эксперт отметил, что украинская армия во многих своих компонентах чрезвычайно архаична и НАТО может помочь не в вопросе предоставления оружия, а в том, что Украине не хватает современных подходов к управлению ВСУ, организации структур, горизонтального взаимодействия, связи и прочего. «Это все, что у НАТО есть, что Альянс может предоставить и чему может научить», - рассказал он.

Кроме того, по его словам, крайне важно иметь прямой контакт с руководством Альянса с политической точки зрения. «И, собственно, участие генерального секретаря НАТО в заседании СНБО - это признак взаимной открытости сторон, что в наших современных условиях чрезвычайно важно», - подчеркнул он.

Стандарты НАТО

Вместе с тем, когда речь идет о реформировании украинской армии с помощью и при поддержке НАТО, следует учесть, что, на сегодняшний день, в Альянсе существует около 1,3 тысяч стандартов, регулирующих все сферы – от калибров вооружений и маркировки техники до амуниции и частоты радиопередач.

По словам эксперта группы национальной безопасности и обороны Реанимационное пакета реформ Дениса Васильева, в Украине уже неоднократно анонсировалось, что ВСУ начали работу по принятию стандартов НАТО. «Но пока, к большому сожалению, Минобороны адаптировало лишь 3 стандарта НАТО. Это защитная амуниция для солдат, радиочастоты – логистика управления и стандарт по формированию аптечек», - отметил он.

Кроме этого, по словам эксперта, стандарты НАТО адаптируются еще по двум направлениям. Во всяком случае, Минобороны отрапортовало, что частично некоторые стандарты включены в нормативные акты ведомства, а в 60 актах - учтены.

Для того, чтобы стандартизация Альянса быстрее внедрялась в жизнь украинской армии, были созданы и несколько трастовых фондов. 21 сентября как раз было подписаны имплементационные соглашения о начале практической реализации трастовых фондов. «Подписание соглашений завершило процесс создания в Украине нормативно-правовой базы для реализации практических проектов в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины», - говорится в сообщении МИДа.

В частности, документы касаются реализации двух трастовых фондов: по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих и по реформированию систем логистики и стандартизации Вооруженных сил Украины.

Уникальный уровень сотрудничества

Кроме того, по словам политолога, политконсультанта, директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика, НАТО оказывает Украине помощь в модернизации вооруженных сил, в реформировании армии и обучении украинских военных, задействованных АТО. Поэтому, можно констатировать, что Альянс проявляет повышенный интерес к Украине, несмотря на отсутствие членства в НАТО. «Руководство Североатлантического альянса оказывает поддержку Украине в противостоянии с Россией, и фактически Альянс проявляет тенденцию к более или менее оперативному реагированию на вызовы, которые возникают в Украине в связи с российской интервенцией, несмотря на двусмысленность отношения некоторых членов НАТО к Украине», - отметил он.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что «некоторые члены Альянса не говорят на одном языке с руководством НАТО, и имеют отдельную позицию и договора с Россией». «Ситуативные экономические выгоды для них важнее, чем обеспечение мира и стабильности в регионе, в частности на Европейском континенте», - считает эксперт.

«Однако мы услышали, что у руководства НАТО есть другая позиция. И это позиция максимально тесного сотрудничества и взаимодействия между НАТО и Украиной. Все прекрасно понимают, что мы пока не готовы к членству в НАТО и осознают, что есть политические условия, которые, в краткосрочной перспективе, делают невозможным наше вступление в Альянс, но уровень сотрудничества между Украиной и НАТО уникальный», - подчеркнул Виталий Кулик.

По его словам, уровень сотрудничества между Украиной и Альянсом - это даже не уровень сотрудничества и взаимодействия со странами, которые получили План действий по членству (ПДЧ), а гораздо глубже.

Конечно, Киев хотел бы получить от НАТО и военную помощь, в том числе, в вопросе передачи Украине летального оружия, техники и предоставления военной поддержки (в случае необходимости) для обеспечения миротворческой или стабилизационной операции. Однако, на данный момент, такая помощь возможна лишь от отдельных стран-членов НАТО. А руководство Альянса может лишь сыграть важную роль в модерации такого процесса.

Все зависит от Украины

Вместе с тем, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что визит Генерального секретаря Альянса свидетельствует, что «НАТО повернулось к нам лицом, видит в Украине партнера и хочет, чтобы Украина сближалась с Альянсом, а все остальное зависит от Украины».

«Уровень сотрудничества Украины и НАТО ниже среднего, потому что все слова о проведении референдума, о предоставлении нам ПДЧ - это «белый шум». Ежегодно, начиная с 2002 года, в Украине составляется и выполняется программа партнерства Украина-НАТО, что, по форме, и есть ПДЧ. То есть там все те же разделы, пункты и требования. И вопрос состоит только в том, чтобы эти пункты выполнялись. Это, грубо говоря, то домашнее задание, которое Украина на себя взяла по сближению с НАТО», - считает эксперт.

Однако, на сегодняшний день, трудно оценить выполнение этого домашнего задания. «Если Украина и выполняет это домашнее задание, то не в полной мере. И происходит это по причине того, что берутся завышенные, абсолютно необоснованные и технологически не проработанные с точки зрения выполнения обещания», - констатировал он.

В этой связи, Николай Сунгуровский считает, что подписанные после завершения заседания СНБО документы – подтверждение того уровня взаимоотношений, который был достигнут ранее.

Кроме того, сегодня вовсе не стоит поднимать вопрос членства Украины в НАТО, поскольку, учитывая общую кризисную ситуацию в Европе, для европейских стран это нежелательно. «Когда мы настойчиво пытаемся набиваться – это воспринимается не очень положительно. То есть, нужно искать какие-то новые дипломатические, нестандартные формы», - считает эксперт.

Таким образом, даже если провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО и получить положительный результат, это не будет иметь ожидаемого эффекта. Подобный шаг несет в себе лишь необходимость для власти заручиться социально-политической поддержкой такого курса от населения страны. Но, с точки зрения восприятия партнерства с Альянсом, к которому стремится Украина, необходимо ставить перед собой реальные, реализуемые цели.

Константин Гончаров