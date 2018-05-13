Напряженные споры... без цепной реакции

Цитата из прогноза на прошедшую неделю: "…На этой неделе должны произойти события, которые во многом снимут напряжение прошлой недели, или, по крайней мере, создадут внутри существующей конфликтной ситуации благоприятные возможности для тех политических сил, которые готовы искать конструктивные компромиссы в рамках продолжения реформирования политической системы страны… Вторая половина июля – только начало стабилизирующего процесса. Окончательно он оформится во второй половине августа. Важность этих событий трудно переоценить. По сути, на протяжении двух месяцев появится возможность найти компромиссы, способные решить конфликтные вопросы". Сбылось.

Еще цитата: "…Один из наиболее вероятных вариантов того, как может выглядеть эта ситуация - удачные переговоры, или какая-то информация, которая будет способствовать снятию напряжения. Могут быть подписаны какие-то важные документы, или подписаны соглашения". К сожалению, четкой информации о важных переговорах и подписанных документах мне найти не удалось. Возможно, это событие не уложилось во временные рамки прошлой недели. Вероятнее всего, оно растянется по срокам еще на одну - две недели.

Прогноз на текущую неделю

Сейчас уже начала работать программа некоего внутриполитического договора. Это программа длительная, рассчитанная, по крайней мере, до конца 2006 года. С точки зрения астрологии смысл договора заключается в том, что определенная группа политиков (политическая сила) стремится стабилизировать жизнь в стране через заключение полномасштабного политического договора. Начало этого благоприятного для Украины события уже сформировано на сегодняшний день. Теперь интересно будет отследить, какие конкретные формы в рамках этой ситуации будут созданы в ближайшем будущем. На этой неделе вряд ли стоит ожидать новых конкретных ситуаций в рамках данного договора. Скорее всего, такие ситуации проявятся только в начале следующей недели. В данном случае речь идет не о каких-то конкретных политических группах, а о процессах, происходящих в стране в целом.

Но есть еще одна благоприятная для внутренней жизни Украины программа – экономическая. Она сейчас только готовится, а актуальной станет в сентябре – декабре 2006 года. Но до этого, в августе, вокруг нее ожидаются сильные споры, подкрепленные официальными документами, возможно, новыми законами.

Что касается политических событий в Украине на этой неделе, то ситуация может оказаться достаточно напряженной. В частности вокруг формирования «антикризисной коалиции». Можно ожидать появления документов или заявлений официальных лиц – как внутри самой коалиции, так и вне ее, – которые вызовут горячие споры. Эта ситуация создаст определенные проблемы, но вряд ли она изменится в целом. Кроме того, эти споры не будут продолжительными, так как уже в следующем месяце найдутся возможности для компромиссов.

В целом для деятельности в сфере политики, независимо от конкретных ситуаций, обстановка благоприятная. Это значит, что вопросы, даже конфликтные, будут решаться спокойно, без особых эмоциональных всплесков. А если такие всплески возникнут, то вряд ли вызовут "цепную реакцию". Другими словами, если возникнут конфликты, то сложно будет вовлечь в них новых участников.

В ситуации, развивающейся на Ближнем Востоке, к сожалению, пока обстановка будет оставаться напряженной. 26, 27 июля возможны робкие попытки снять напряжение, но они не повлияют на обстановку в целом. Нового обострения ситуации следует ожидать в начале следующего месяца, скорее всего, в первых числах августа.

Очень трудно установить истинные причины того, что сейчас там происходит. Можно предположить, что из-за определенных конфликтных ситуаций, начало которых следует искать еще в 1988 году. Но предварительные условия для нынешнего конфликта были созданы в феврале 2005 года. Газета "Новости Израиля" в феврале 2005 года писала: "Шарон и Абу-Мазен объявили о конце вооруженного противостояния". По всей вероятности, не все вопросы были решены до конца.

Вадим Феофанов, астролог