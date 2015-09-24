Аваков отреагировал на появление билбордов БПП с изображение девушки-полицейского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, во время селекторного совещания в МВД Украины, Аваков также подчеркнул, что будет оценивать работу руководителя того или иного подразделения внутренних дел «исключительно по эффективности превенции возможных правонарушений». По его словам, критериями также станут уровень взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации.

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«Я требую от вас активной позиции по проведению адекватных выборов. Никто не отсидится за спинами», – добавил министр.

В СМИ и соцсетях появились фото из Одесской области, где установлены предвыборные бигборды с изображением девушки в одежде полицейского с лозунгом: «Страна меняется!» и подписано: «Солидарность. Блок Петра Порошенко».