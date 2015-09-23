Bloomberg: Повстанцы в Украине предлагают отложить выборы, сроки перемирия в опасности

Об этом сообщают Мильда Сепутите и Владимир Вербяный в статье «Повстанцы в Украине предлагают отложить выборы, сроки перемирия в опасности», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

На заседании контактной группы по Украине в Минске, столице Беларуси, во вторник, самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" предложат проведение выборов 21 февраля, сообщает контролируемая сепаратистами служба новостей ДАН, ссылаясь на Владислава Дейнего, главного переговорщика поддерживаемых Россией повстанцев. Донецк ранее объявил выборы 18 октября, а Луганск – 1 ноября, не сумев договориться о процедурах и дате с правительством в Киеве.

«Любые параллельные выборы, которые не в полной мере соответствуют законодательству Украины, поставят под угрозу Минское соглашение», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Петром Порошенко в Киеве во вторник. «Любые выборы, которые не проводятся в соответствии с законодательством Украины, не будут признаны НАТО».

Украина, которая проведет местные выборы 25 октября, осудила планы сепаратистов как нарушение мирного соглашения, заключенного в феврале с Россией, Германией и Францией в Минске. Контактная группа, в которую входят представители Украины, России, сепаратистов и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, должна отвергнуть «фиктивные» выборы повстанцев, заявила в Facebook Ирина Геращенко, представитель Порошенко на востоке Украины.

В то время как все стороны признают недавний успех в реализации перемирия после 17-месячного конфликта, в котором погибло почти 8000 человек, полная реализация соглашения остается в тупике из-за выборов и вопроса местной автономии. Минское соглашение предусматривает выполнение его условий до конца 2015 года, хотя немецкие, французские и американские официальные лица на прошлой неделе заявили, что временные рамки могут быть перенесены на следующий год, что требует продления санкций против России. Кремлевский помощник также дал понять, что может потребоваться больше времени, даже после того, как президент России Владимир Путин заявил, что стороны должны придерживаться согласованного срока.

Украина соблюдает Минское соглашение, которое является единственным выходом из кризиса, сказал Столтенберг.