Парасюк приехал блокировать Крым на броневике, подаренном для бойцов АТО (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал львовянин Леонид Панасенков.

"Странное совпадение? Летом из Канады приезжал мой знакомый Джон Ющенко. Он приехал ,чтоб проверить, приехал ли джип FORD, который они прислали во Львов для добровольцев. Нам сказали ,что джип попал в Днепр 1. Мы ездили проверяли, как его делают. Но как он теперь у Парасюка?" - возмутился Панасенков.

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При этом он выложил фото автомобиля до того, как его одели в броню.

"Меня просили доказать, действительно ли он на нем ездит. Вот сегодняшнее видео Богдана Кутепова", - говорится в его сообщении.