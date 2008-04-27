Интервью Тимошенко телеканалу Интер (стенограмма)

- Эта неделя с ситуацией вокруг Фонда государственного имущества Украины показала насколько разными могут быть отношения между вами и Президентом. То есть можно сказать, что сегодня вы далеки от партнерских отношений. Вы уже не в одной команде? Можно ли считать, что сегодня премьер-министр и президент по разные стороны баррикад?

- Так нельзя сказать. Демократическая коалиция работает, у президента свои полномочия, у премьера свои. И я буду... очень тяжело, но проходить путь нахождения понимания.

- Очевидно, противоречие между вами и президентом – это уже не дискуссия, Юлия Владимировна. Это война указов, каких-то обвинений и ультиматумов между институтом Президента и Кабинетом Министров. Что это? Вы можете объяснить, что это? - Я могу объяснить. Это две очень системные составляющие, порождающие сегодня такие не очень комфортные и не очень гармоничные условия работы политикума. Первое, это, к сожалению, внесенные в 2004 году изменения в Конституцию, которые полностью разбалансировали распределение полномочий между Президентом, премьером, политическими силами. Потому что никто не знает, кто у министра руководитель – это премьер-министр или это президент. Никто не понимает, кому подчиняется губернатор на сегодняшний день. Потому что Конституция – те изменения, которые были внесены, все смешали. И я думаю, что сейчас безотлагательно нужно внести изменения в Конституцию, которые четко разграничивают полномочия, дают возможность прекратить хаос в политикуме.

- Во время прошлого интервью нашему телеканалу в феврале месяце вы говорили, что инфляции в Украине не будет. Вы тогда чего-то не знали?

- Вы знаете, мне кажется, возможно, у вас было или не мое интервью, или, возможно, оно было в каком-то другом контексте. Я с первого дня говорила и я подтверждаю, что за пять-шесть месяцев с начала года мы забудем, что такое инфляция. Вот что я говорила.

- Кстати, дешевое мясо везут из Ровенской области за 360 километров в столицу, чтобы преодолеть высокие цены на мясо. Но высокие цены также в Ровно. Почему же туда не везут? Не потому, что ли в этом городе не происходят выборы мэра?

- Вы знаете, мяса никто никуда в правительстве не возит. Это рынок. Рынок...

- Я не сказал "в правительстве". Просто... - Я еще раз говорю... Мясо, молоко, масло – это функционирование рынка, и то, что сегодня происходит на рынке, это то, что было заложено еще год назад. Сейчас мы предпринимаем грамотные четкие шаги. И я думаю, что это приведет понемногу к прекращению всех инфляционных процессов.

- Юлия Владимировна, а кого вы видите преемником на должности премьер-министра, если вы, вероятно, ваша политическая сила пойдете в Киевсовет? Допустим. - Я должна тогда сказать о том, что на сегодняшний день законодательство позволяет депутатам местных советов совмещать депутатство в местных советах с любой должностью.

- Юлия Владимировна, допустим, что вам придется выбирать... Например, встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и рассмотрением вопросов о земельных участках в Киевсовете. Что вы выберете? - Думаю, что нормальный и абсолютно адекватный руководитель строит свой график гармонично, и ему никогда не нужно выбирать; у него все распланировано, все стоит на местах, и час в час все происходит.

- Вообще, существуют ли причины, которые заставили бы вас уступить должность премьер-министра? Ведь все-таки, если учитывать... скажем так, слова оппонентов ваших, когда они допускают, что вы можете это сделать перед президентскими выборами, как они говорят, чтобы избежать ответственности за то, что у нас происходит в Украине? - Что именно сделать я должна?

- Отказаться от должности премьер-министра... - Я никогда в жизни не хлопну дверями, я никогда в жизни не брошу дело, какие бы политические обстоятельства не заставляли меня это делать. Потому что я знаю, что передать это дело некому.

- Юлия Владимировна, сегодня политический кризис в Украине он все-таки перманентный. Определенным образом... Из-за, возможно постоянных отношений и, возможно, ссор у вас с Президентом, у вас с Секретариатом Президента, из-за постоянных ультиматумов, безответственности парламента. Во избежание этого кризиса, его обострения, может, стоит сменить правительство, Президента, переизбрать парламент? - Я убеждена, что так же как в Светлое Воскресенье жизнь утвердилась, так и в Украине в очень скором течении времени утвердится все очень хорошее, позитивное. И я убеждена, что изменения в Конституцию внесут свой очень весомый вклад. Я думаю, в ближайшее время Украина будет жить без дрязг, без противостояний, без обострений, она переживет этап своего демократического детства и перейдет хотя бы к юношеству, когда она сможет быть более сбалансированной в своей системе власти.

- Хорошо. Очень красивые слова. И они мне откровенно нравятся, как и нашим зрителям. Какое время нужно пережить и какое время должно пройти, чтоб это обещание осуществилось? Вы сказали, что ближайшее будущее должно быть добрым.

- Я могу сказать...

- Сколько? Месяц, два, три?.. - Можно я скажу, да?.. Я думаю, еще раз, что к середине лета у нас не будет в стране инфляции. Второе. Я убеждена, что до конца этого года мы примем изменения в Конституцию, и это даст полный баланс и покой политикуму.

- Благодарю

- И я вас благодарю.