Пасхальное поздравление премьер-министра Юлии Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев со светлым Днем Воскресения Христового. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Христос воскрес! Весенний день Пасхи Христовой является праздником торжества правды над неправдой, добра над злом, веры над безверием. Пасха является утверждением, что после Голгофы всегда наступает Воскресение, после тяжелых испытаний всегда наступают минуты радости», - идет речь в приветствии премьера.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «в Великий пост, каждый из нас имел возможность приблизиться к Богу, пройти с ним земной путь страданий и испытаний. Сегодня мы отмечаем Воскресение Христово, которое является основой нашей веры, является утверждением жизни».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала соотечественникам «веры в Господа, душевного покоя, светлого праздника, достойной жизни в процветающей стране. Пусть Господь помогает всем нам не сойти с праведного пути, поддерживает всех нас в добрых помыслах и действиях».

При этом премьер заверила: «Какие бы политические штормы и бури не бурлили, знайте: правительство стабильно и эффективно работает, оно выполняет свои обязательства, действует для вас и для страны. Обещаю: в нашей большой и наилучшей в мире стране непременно все будет хорошо!».