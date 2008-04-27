Выборы 25 мая будут не последними внеочередными в Киеве
Предполагает кандидат от Партии регионов
Выборы 25 мая, вероятно, станут не последними внеочередными выборами киевского мэра, считает кандидат на должность мэра Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.
Такое мнение он высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели».
По словам В.ГОРБАЛЯ, «вполне возможен дубль: новый президент - новый мэр».
«Пока что у меня твердое мнение, что в Киеве так быстро все не закончится. Выборы в столице не ограничатся 25 мая», - сказал В.ГОРБАЛЬ.
По его словам, возможны самые разные варианты блокирования работы киевской городской власти. «Мэр тот же – Киевсовет не собирается, мэр другой – Киевсовет тоже не собирается. Учитывая динамичную предвыборную кампанию, возможно все. Все будут тянуть время», - прогнозирует В.ГОРБАЛЬ.
Одной из причин нестабильной ситуации в столице и возможного пересмотра результатов выборов депутат считает чрезвычайно острое противостояние в структурах центральной государственной власти. «На центральном уровне противостояние не исчезнет, а только усилится к президентским выборам», - считает В.ГОРБАЛЬ.