Выборы 25 мая будут не последними внеочередными в Киеве

Выборы 25 мая, вероятно, станут не последними внеочередными выборами киевского мэра, считает кандидат на должность мэра Киева от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

Такое мнение он высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

По словам В.ГОРБАЛЯ, «вполне возможен дубль: новый президент - новый мэр».

«Пока что у меня твердое мнение, что в Киеве так быстро все не закончится. Выборы в столице не ограничатся 25 мая», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, возможны самые разные варианты блокирования работы киевской городской власти. «Мэр тот же – Киевсовет не собирается, мэр другой – Киевсовет тоже не собирается. Учитывая динамичную предвыборную кампанию, возможно все. Все будут тянуть время», - прогнозирует В.ГОРБАЛЬ.

Одной из причин нестабильной ситуации в столице и возможного пересмотра результатов выборов депутат считает чрезвычайно острое противостояние в структурах центральной государственной власти. «На центральном уровне противостояние не исчезнет, а только усилится к президентским выборам», - считает В.ГОРБАЛЬ.