Председатель горсовета Севастополя призывает придти 1 мая на митинг

Председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ призвал жителей города прийти 1 мая на митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, в прямом эфире Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании В.САРАТОВ сообщил, что ряд партий, в том числе Партия регионов, и профсоюзы 1 мая проводят митинг. По его мнению, «лозунги там будут звучать разные, потому что галопирующая инфляция, которая сегодня в Украине, думаю, не устраивает никого». «Так или иначе, - добавил он, - мы коснемся вопроса, который называется коррупция в городе Севастополе и воровство бюджетных денег. Я хочу вас попросить: приходите, пожалуйста, на митинг, потому что надо научиться отстаивать свою позицию».

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, отвечая вечером 25 апреля в «прямом эфире» телеканала «Бриз» на вопрос, разрешит ли исполнительная власть города проводить первомайский митинг на реконструируемой площади Нахимова (официально после работ по реконструкции, в ходе которых укладывалось новое плиточное покрытие, площадь планируют открыть 7 мая - УНИАН) сказал: «Мы имеем горький опыт, когда Партия регионов, невзирая на то, что площадь Нахимова была еще в реконструкции, 20-тонные «фуры» заезжали на плитку, которую укладывали рабочие - жители Севастополя. И, по сути дела, давили эту плитку ради того, чтобы провести митинг (митинг проводился 3 апреля с. г. - в день рассмотрения на саммите НАТО в Бухаресте вопроса о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ - УНИАН). Поэтому понимая, что подобные действия могут быть и сейчас, администрация пошла навстречу, в первую очередь профсоюзам. Мы понимаем, что это праздник, что это День труда».

По словам С.КУНИЦЫНА, «мы откроем площадь Нахимова. Графскую пристань открывать не будем - там еще ведутся работы: не установлены светильники, другие небольшие работы».

В то же время председатель городской администрации заверил севастопольцев, что к 9 Мая в городе «будет открыта и площадь Нахимова, и Графская пристань, и первая очередь Матросского бульвара».

Как сообщал УНИАН, работы по реконструкции ряда объектов в центре Севастополя ведутся в соответствии с подготовкой к 225-й годовщине города, которая исполняется 14 июня.