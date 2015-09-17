В Киеве завершилась первая научно-практическая конференция из серии "Украина будущего"

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе конференции состоялась дискуссия, к которой были привлечены ведущие отечественные эксперты и которая была призвана найти ответы на ключевой вопрос развития постсоветского и постколониального мира: «Как связаны между собой ценности людей, социальные практики и институты, которые позволяют стране стать современной, богатой и свободной».

В конференции приняли участие эксперты, ученые и общественные деятели, среди которых соучредитель Гражданской платформы «Новая страна», член Национального совета реформ, участник Инициативы "21 ноября" Валерий Пекар, директор Докторской школы НаУКМА, участник инициативы "21 ноября" Михаил Винницкий, эксперт GfK Ukraine Татьяна Сытник, декан KievBusinessSchool, преподаватель, бизнес-консультант Михаил Крикунов, протоиерей УПЦ Георгий Коваленко, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, участник Инициативы "21 ноября" Иосиф Зисельс.

Конференция «Ценности и модернизация» была первым мероприятием из серии стратегических обсуждений, инициированных парламентской комиссией по вопросам будущего. Она проводилась совместно с общественными объединениями «Гражданская платформа «Новая страна» и Инициативой «21 ноября».

Подводя итоги конференции, Пекар подчеркнул, что с материалами конференции надо работать.

«Будет нарезка видео на сайте «Новой страны», будут все презентации, будет сборник тезисов и докладов для тех, кто не может все пересматривать, основные мысли», - сказал он.

Пекар также сообщил о планах проведения конференций, которые будут посвящены человеческому капиталу, экономической материализации, новой концепции украинской, европейской и мировой безопасности.

«Ежемесячно будет по одной конференции. Мы призываем различные общественные организации присоединиться к этой работе»», - сказал он.

«Я не знаю, много ли депутатов будут читать эти тезисы, но я знаю, что мы в конце, по итогам всехконференций и промежуточных мероприятий, выйдем на парламентские слушания по вопросам будущего, что будет первой системной попыткой говорить в парламенте о стратегических вещах. В идеале хотелось бы увидеть закон об охране будущего в Украине. От кого надо охранять будущее? Будущее надо охранять от прошлого. Если бы я этот закон называл, я бы его назвал закон об охране будущего в Украине от прошлого. Это должен быть рамочный закон», - сказал Пекар.