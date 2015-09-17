Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС отметил успехи правительства в проведении реформ

Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Комитета Андрея Пленковича и Остапа Семерака по случаю годовщины одновременной ратификации соглашения Верховной Радой и Европарламентом.

Парламентский комитет ассоциации также призвал страны Евросоюза усилить двустороннюю помощь Украине.

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"Мы ценим помощь Европейской комиссии и государств-членов ЕС украинским властям в проведении проевропейских реформ. Прогресс уже были достигнуты, и мы подчеркиваем, в частности, принятие в первом чтении поправок к Конституции относительно децентрализации и реформы национальной полиции", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечен прогресс в выполнении Украиной требований для введения безвизового режима с ЕС.

"Мы приветствуем прогресс Украины в выполнении Плана действий по либерализации визового режима и выражаем надежду, что Европейская комиссия предоставит до конца года положительные рекомендации, открывая путь для предоставления безвизового режима для Украины", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Комитет призвал избежать проведения выборов на временно-оккупированных территориях.

"Мы приветствуем недавнее решение Европейского парламента отправить миссию по наблюдению за местными выборами, которые состоятся в Украине 25 октября. В этом контексте мы призываем избегать любые попытки провести выборы на временно неконтролируемых территориях в нарушение украинских законов", - отмечается в документе.

Они также призвали страны ЕС, которые еще не ратифицировали соглашение с Украиной, принять все необходимые меры для скорейшего завершения необходимых процедур.

Комитет также выразил поддержку вступлению в действие с 1 января 2016 года соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"Полное применение Соглашения об ассоциации принесет ощутимую пользу всем украинским гражданам", - отмечается в документе.

"Мы полностью осознаем, что полная реализация соглашения требует как политической воли, так и способности оказывать сопротивление внешнему давлению, который направлен на то, чтобы еще раз задержать этот процесс. Поэтому сейчас, как никогда, очень важно стоять вместе и продолжать превращать слова солидарности в конкретные действия", - резюмируется в документе.