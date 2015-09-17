В Британии недовольны, что в санкционный список Украины попали журналисты BBC

Редактор службы зарубежных новостей компании Эндрю Рой заявил Радио Свобода, что считает это «постыдным нападением на свободу средств информации».

«Эти санкции против журналистов BBC, которые сообщают о положении в Украине беспристрастно и объективно, вполне неуместны и необъяснимы, и мы призываем власти Украины немедленно снять их из списка», – говорится в его заявлении, переданном Радио Свобода.

В новом санкционном списке есть еще несколько людей, названных журналистами, и там среди российских журналистов или корреспондентов других иностранных русскоязычных или пророссийских изданий есть и еще несколько журналистов крупных западных средств информации. Это, кроме трех сотрудников BBC, также трое испанских журналистов и один немецкий.

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Они приведены в части санкционного списка, люди в котором названы «международными наблюдателями» на «выборах» в Донецкой и Луганской областях и «референдуме» в Автономной Республике Крым» – речь идет о «референдуме», устроенном российскими оккупантами в отношении «вступления Крыма в состав России», и незаконные «выборы», которые устроили прошлой осенью сепаратисты из группировок «ДНР» и «ЛНР» при поддержке России и в нарушение Минских договоренностей; из-за того, что их не признавало международное сообщество, в «наблюдении» за ними брали только некоторые иностранные пророссийские деятели.

Действительно ли были упомянутые журналисты такими «наблюдателями», или каким-то другим образом нарушили украинское законодательство (например, о порядке въезда на временно оккупированные территории), пока доподлинно не известно.

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По сообщениям в твитере других журналистов, в четверг, 17 сентября, ожидается заявление по поводу состава этого списка от Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.

Ранее, СНБО поддержал предложения Кабинета министров относительно расширения санкций против Российской Федерации за поддержку терроризма.