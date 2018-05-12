Эксперты считают, что проект Концепции новой редакции Конституции еще будет меняться

Украинские эксперты и политологи называют несовершенным проект Концепции изменений в Конституцию и убеждены, что он будет в значительной степени доработан.

Об этом свидетельствует эксперт-опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей, переданный УНИАН.

В частности, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, отметил, что проект Концепции является попыткой скрыть настоящие цели за якобы перераспределением, сбалансированием полномочий, предоставлением народу права законодательной инициативы. «Все это ширма, за которой скрывается настоящая цель, – поставить под свой контроль Генеральную прокуратуру и судебную ветвь власти, что там в действительности и сделано, кроме того, лишить депутатов неприкосновенности», - сказал он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ выразил убеждение, что в случае принятия соответствующих изменений в Конституцию “судебная ветвь власти будет под Балогой”. “Здесь я имею в виду условного Балогу – изменится Президент, появится другой Балога. Но полный контроль над судебной ветвью власти через Высший совет юстиции, который должен возглавлять Президент и предложение состава Конституционного Суда от Президента, означает возможность компенсировать все недостатки влияния во всех других элементах этой системы”, - сказал он.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил сомнение, что проект концепции превратится в законченный, согласованный конституционный текст. “Судя по некоторым источникам информации, да и по тексту документа это видно, он не совсем отвечает идеям, которые были положены в начало процесса работы Национального конституционного совета”, - сказал он. В.ФЕСЕНКО напомнил, что раньше речь шла об усилении президентских полномочий и влияние Президента на систему власти. Кроме того, отметил он, наблюдается некоторая противоречивость концепции. “Даже в вопросе преодоления дуализма исполнительной власти, в одном месте речь идет о том, что нужно, чтобы правительство было ответственным за вертикаль исполнительной власти, а в другом – Президент будет назначать руководителей местных государственных администраций”, - отметил политолог.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что эта концепция еще не является системным завершенным документом. “Нас ожидает изменение стратегии и тактики конституционного процесса Президента, не исключаю существенных изменений того текста, который мы на днях увидели ”, - сказал он.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК выразил мнение, что концепция является реакцией Секретариата на инициативы Юлии ТИМОШЕНКО о парламентской республике. “В настоящем документе четко видно, что некоторые положения уже сейчас вызывают дискуссию. Они могут быть негативно оценены оппонентами Банковой”, - отметил он. При этом, по его мнению, оглашение подобных документов не будет иметь положительных последствий для реализации. “Настоящая концепция – очередной документ, который потом переформатируют, или вообще откажутся от него. Это рабочий документ, который должен дать толчок дискуссиям, информационным поводам”, - добавил он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ оценил проект как попытку продемонстрировать генерацию конституционного обновления со стороны Президента и удержание первенства в борьбе за конституционную адженду (повестка дня) с конкурентами от двух крупных партий. С другой стороны, по его словам, это реалистичная попытка откорректировать недопарламентско-президентскую республику, которая в Украине действует с 1 января 2006 года. По его словам, основные усилия НКС направлены на исправление этого недопарламентаризма. “Суть ее следующая: парламентаризировать исполнительную власть, чтобы она формировалась в парламенте по представлению кандидатуры премьер-министра Президентом и эта кандидатура будет выдвигаться крупнейшей фракцией парламента”, - сказал В.КАРАСЁВ.