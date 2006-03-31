Забастовка, о необходимости которой говорили угольные профсоюзы...

Президиум ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины принял постановление, которым отменил объявленную на 10 апреля 2006 года трехдневную отраслевую забастовку работников угольной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе профсоюза.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято 31 марта в г. Киеве на заседании президиума ЦК профсоюза.

По данным ПРУП, в соответствии с протоколами собраний трудовых коллективов, решение об объявлении забастовки было принято на предприятиях, в организациях, подразделениях угольной отрасли с общим количеством работающих 99,8 тыс. человек, что соответствует только 40,4% общей численности работников отрасли (общая численность работников отрасли по данным ГП «Отраслевой информационно-расчетный центр» составляет 247 тыс. человек). Как объяснили в профсоюзе, этого недостаточно для объявления отраслевой забастовки, поскольку голосов «за» должно быть более 50%.

В связи с этим на заседании президиума было решено продолжить работу по решению отраслевого коллективного трудового спора между ЦК ПРУП и Минуглепромом. Ход выполнения мер по снятию социального напряжения в трудовых коллективах и обеспечению стабильности работы отрасли будет рассмотрен на заседании Президиума ЦК профсоюза в мае 2005 года.

Как заявляют в ПРУП, за период с 14 марта Министерство угольной промышленности, с которым ЦК профсоюза угольщиков находится в трудовом споре, не приняло действенных мер по выполнению требований профсоюза. В частности, не выполняется приказ министра угольной промышленности от 19 января т.г. № 31 «О повышении и совершенствовании организации зарплаты на предприятиях угольной промышленности» и мероприятия по выполнению требований отраслевого коллективного трудового спора, определенных приказом министра от 22 марта т.г.

По данным профсоюза, в отрасли не обеспечивается 100-процентная выплата заработной платы в предусмотренные сроки, в полном объеме не погашена задолженность по заработной плате, предприятия отрасли не получают в полном объеме и в соответствующие сроки господдержку, предусмотренную Законом «О государственном бюджете Украины на 2006 год». Кроме того, не выполняется требование коллективного трудового спора по обеспечению в полном объеме работников угольных предприятий бесплатным углем на бытовые нужды и по освобождению от оплаты электроэнергии и газа в соответствии со ст. 43 Горного Закона Украины.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, в последнее время в ходе проведенных переговоров со стороны собственника (правительства и Минуглепрома) уже принимаются меры по ускоренному выполнению требований профсоюза по коллективному трудовому спору и стабилизации социально-экономического положения на предприятиях отрасли.

Как сообщал УНИАН, 14 марта IV внеочередной пленум ЦК ПРУП принял решение призвать трудовые коллективы предприятий угольной отрасли провести с 10 апреля 2006 года 3-х суточную непрерывную забастовку в форме полной остановки всех работ, кроме обеспечивающих жизнедеятельность предприятий, соблюдая порядок и сроки, установленные законодательством.

В частности, как отметил в комментарии журналистам председатель ЦК профсоюза, народный депутат Виктор ТУРМАНОВ, среди главных требований шахтеров - необходимость своевременной выплаты заработной платы, погашение задолженности по ней, приведение тарифных ставок и окладов работников отрасли в соответствие с законодательством страны.