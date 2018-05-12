Почему дисквалифицировали Дерюгину

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о дисквалификации тренера украинских гимнасток Ирины Дерюгиной. Украинка исключена из технического комитета FIG, у нее отбирают судейскую лицензию и запрещают участвовать в любых мероприятиях FIG, в том числе как члену делегации. Все это — аж на 8 лет, до конца олимпийского цикла 2012-2016. В заявление FIG перечисляются пункты Дисциплинарного кодекса, которые нарушила украинский тренер и вице-президент национальной федерации. Поскольку Ирина Дерюгина отказалась давать комментарии УНИАН, сославшись на проведение завтрашней конференции, мы решили обратиться к другим представителям отечественной гимнастики.

На наши вопросы ответила СТЕЛЛА ЗАХАРОВА, Олимпийская чемпионка СССР по спортивной гимнастике и давний оппонент Ирины Дерюгиной.

Стелла Георгиевна, как по-вашему, насколько справедливо решение FIG о дисквалификации Ирины Дерюгиной?

В 2000 году было первое предупреждение госпоже Дерюгиной из-за необъективного судейства. В результате она была отстранена на год от судейства. Сколько я живу и работаю, я не знала случая, чтобы были приняты такие жесткие меры Международной Федерацией гимнастики. Это надо было что-то такое натворить серьезное, чтобы федерация единогласно (!), хочу это подчеркнуть, за подписью Президента Бруно Гранди приняла такое решение и такие санкции по отношению к Дерюгиной.

Я украинка. Я вернулась в Украину из такой “жирной” страны Швеции, где мы себя отлично чувствовали. Но я вернулась, чтобы своими знаниями и умениями помогать своей стране. И насколько я была открытая и чистая, настолько госпожа Дерюгина со своим кланом не дала мне работать. Они уничтожили хорошие традиции в украинской художественной гимнастике.

Я совершенно не хочу поддерживать ее и считаю, что принятое решение художественной федерации правильное.

Почему именно сейчас, когда украинская школа художественной гимнастики перебывает в зените славы, к Ирине Ивановне применили такие санкции, ведь, как вы говорите, о нарушениях с ее стороны знали и раньше…

Мое мнение: на тот момент не было оснований. А теперь, наверное, есть веские причины, на основе которых Международная федерация применила такие санкции. Почему Международная федерация не применят такие санкции к спортивной гимнастике, к батуту, к акробатике, к той же легкой атлетике или плаванию или другим видам спорта? Почему такие санкции предъявляют только художественной гимнастике? Надо об этом задуматься.

Госпожа Дерюгина не должна жаловаться. Она на свой турнир получила пол миллиона долларов из госбюджета. Нам таких денег никогда и не снилась. И за такие деньги, поверьте мне, можно и купить медали.

В некоторых спортивных кругах поговаривают, что дисквалификация Дерюгиной – результат финансового лобби Ирины Виннер (известный российский тренер по художественной гимнастике). А как Вы думаете, Россия приложила свою руку к “отставке” Ирины Ивановны?

Я думаю, это произошло независимо от России. Не надо акцентировать внимание на этом. Чтобы сегодня отмыть свое лицо, тот же господин Бубка и его команда хотят прокомментировать ситуацию таким образом, что виновна только Виннер. А что было в 2000 году? Тоже Виннер виновна? Первый звонок прозвучал. Не надо обвинять кого-то, надо прежде всего искать вину в себе. А сейчас обвиняются все, но только не госпожа Дерюгина.

Как скажется этот конфликт на репутации украинских гимнасток накануне Олимпиады в Пекине и как отразится на имидже отечественной гимнастики в целом?

Мне это очень грустно комментировать и больно. Анечку Бессонову и остальных девочек мне в этой ситуации на самом деле очень жалко. Школа Дерюгиной была бы в 10 раз достойнее, если бы она сегодня действительно отстаивала интересы художественной гимнастики и не уничтожала все хорошее, что встречала на своем пути в Федерацию. Сколько стерто известных имен в Федерации. Мне очень жалко детей, которые создавали художественную гимнастику и приносили славу Украине не только сегодня, но и раньше: и Витриченко, и Серебрянская и Годунко и масса других имен, которых сейчас не слышно и не видно почему-то. Витриченко уехала в Испанию и работает там. Почему? Почему люди – история украинской художественной гимнастики – сегодня изгнаны?

Известны ли в мировой практике такие скандалы и чем они заканчивались?

Я впервые такое я вижу. Я не слышала когда-либо, чтобы в мировой практике применяли такие жесткие санкции. Но поверье мне, если такие санкции приняты по отношению к художественной гимнастике, т.е. непосредственно к Ирине Ивановне Дерюгиной, а не к кому-то другому, значит надо сделать соответствующие выводы. Дыма без огня не бывает. Есть еще пословица: “Бог шельму метит”.

Как Вы считаете, означает ли этот скандал начало конца школы Дерюгиной?

Я думаю, да. Надо задуматься о всех деяниях Дерюгиной и поставить точку. Она не давала работать никому. Меня, как человека, который тоже вошел в историю сегодняшней гимнастики, они уничтожили, стерли вместе со своим кланом, в том числе и господином Президентом Украинской федерации гимнастики Коржем (велосипедистом, извините меня, такое впервые в украинской истории) и господином Бубкой. Неугодных людей стараются стереть.

Я не хочу ее сегодня поддерживать. Пускай она отмывает свое лицо сама. Получать полмиллиона долларов на свои турниры! У нас в стране проходит четыре международных турнира. Мы не видели даже подобие таких денег. Таких бюджетов нет даже на федерациях Олимпийских видов спорта, годовых, хочу подчеркнуть. Неужели у нас нет хороших спортивных традиций, хороших видов спорта, что мы сегодня ставим акцент только на художественной гимнастике, которая только недавно стала олимпийским видом спорта. Неужели у нас только один вид спорта в стране - художественная гимнастика? А остальные где?

Я не знаю, что со мной будет, что со мной сделают, но я хочу чтобы сегодня украинский народ услышал истинную правду, как уничтожались турниры, в том числе и мой турнир, как не даются судьи, как не дается финансирование, как не даются команды и снаряды. И всегда на это есть оправдание. Дерюгина пускай отвечает за свои деяния сама. Справедливо и правильно международная общественность сделала такой “висновок”, чтобы дальше такой коррупции не было. Спорт – это должна быть чистая борьба. А в той федерации, где медали покупаются, – это борьба нечистая.

Своей позицией по поводу дисквалификации Ирины Дерюгиной с УНИАН поделился и Президент Украинской федерации гимнастики, вице-президент НОК ВИКТОР КОРЖ:

Новостью для меня была только мера санкций. То, что международные руководители в состоянии пойти на грязные действия, было понятно. Это обострение конфликта, который длится годами. Ирина – выдающийся специалист, выдающаяся спортсменка, выдающийся тренер. Она вошла в десятку наиболее выдающихся гимнасток всех времен. И, безусловно, для некоторых она неудобна. Сегодня это проявление борьбы за золотую Олимпийскую награду. Ирина всегда готовит к соревнованиям фаворитов. Кое-кто не может пережить, что Анна Бессонова победила на Чемпионате мира в прошлом году. Такое положение дел некоторых не устраивает. Сегодня используются все технологии для дискриминации, чтоб расшатать уверенность и сорвать подготовку наших девочек. У них ничего не выйдет. Наши девочки уже прошли все круг ада, которые только можно. Но это решение никак не скажется на их тренировках. Идет нормальный тренировочный процесс. Очень жаль, что так нечестно проходит спортивная борьба.

Официальных оснований для таких санкций нет. Все это произошло с нарушением Олимпийской Хартии, статута Международной федерации гимнастики. Ирина выбрана Конгрессом. И только Конгресс имеет право изменить ее статус. Санкции беспрецедентные, они абсолютно не предвидятся статутом.

Мы будем защищать свои права. Мы, безусловно, подадим в суд апелляции. И сообщим о нашей позиции всей международной гимнастической общественности. Я считаю, главное – придать этот случай максимальной гласности. И вся международная общественность посмотрит на архаический уровень некоторых международный руководителей. Нельзя себе представить, чтобы в демократической Европе происходили такие маразматические вещи.

Анна Ященко