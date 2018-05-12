Украина напомнила России про 2017 год

Во время своего последнего визита в Москву министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко передал своему российскому коллеге Сергею Лаврову Меморандум между Украиной и Россией относительно этапов и порядка выведения до 28 мая 2017 года военных формирований Черноморского флота РФ с мест его временной дислокации на территории Украины. Наш министр также сказал, что в июне во время очередного заседания подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России на территории Украины планируется провести консультации относительно этапов и порядка выведения военных формирований ЧФ из Украины. Однако российский МИД на следующий день заявил, что Меморандум они получили, но о консультациях в июне ничего не знают, потому что обсуждать это сейчас, мол, неактуально. Почти то же самое повторил в комментарии УНИАН Посол ЧФ в Украине Виктор Черномырдин.

Так будут ли сроки и этапы выведения Черноморского флота темой переговоров в июне? Какая должна быть дипломатическая процедура, чтобы подготовить такое выведение? Об этом мы спросили экспертов.

Валерий Чалый, Центр Разумкова: РОССИЯ ОТМАХИВАЕТСЯ, НАДЕЯСЬ ПРОДЛИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ ЧФ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ Меморандум, инициированный МИД, был правильным шагом, призванным обеспечивать выполнение соглашения о пребывании Черноморского флота на территории Украины. В нем четко отмечен конечный срок пребывания флота – 2017 год. И, конечно, чтобы сделать выведение Черноморского флота спокойным, цивилизованным и спланированным, нужно определить механизмы, порядок такого выведения. Поэтому, несмотря на то, что прямого упоминания о дополнительном соглашении, которое бы это регламентировало, в основных соглашениях о ЧФ нет, эту процедуру нужно каким-то образом закрепить не только в договоренностях в рамках двусторонних механизмов, но и через соответствующий документ. И настоящим документом может быть соглашение о порядке и этапах выведения Черноморского флота.

Подача Меморандума – это первый шаг по высказыванию позиции украинской стороны. Следующий шаг: рассмотрение этого вопроса на подкомиссии Межгосударственной комиссии, подготовка проекта соглашения и его утверждение. Но реакция российской стороны на Меморандум показывает, что Россия ни сегодня, ни даже в ближайшие годы не хочет вести речь о выведении Черноморского флота.

Логично предположить, что флот не выведется за день или несколько месяцев, это долгий период подготовки соответствующих мест базирования, много социальных проблем. Сегодня не изменена военно-морская доктрина России до 2020 года, которая предусматривает пребывание Черноморского флота России дольше, чем предусмотрено двусторонними соглашениями. Россия отмахивается от рассмотрения этих вопросов, и это все наталкивает на мысль, что она надеется продлить пребывание Черноморского флота на территории Украины. Однако это запрещено и двусторонним соглашением пребывания Черноморского флота, и Конституцией Украины.

Поэтому сегодня сложилась непростая ситуация, когда по вроде бы понятному логическому вопросу мы получили довольно негативную позицию России. И она наталкивает на определенные размышления относительно желания России выполнять свои обязательства.

Украина не ведет речь о денонсации соглашения, но такая реакция России наталкивает на размышления относительно многих вариантов наших действий. Мы будем выполнять соглашение, но готовить решение о том, что будет после 2017 года, нужно уже сегодня. В таком случае этот вопрос нужно затрагивать на более высоком уровне: у нас есть межгосударственная комиссия, следовательно, этот вопрос можно выносить на заседание комиссии, фактически на уровень президентов.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества: РОССИЯНАМ НУЖНО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАПОМИНАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ НАЧАЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ Конечно, мы должны опираться на процедуру, которая записана в договоре о пребывании флота. Там указано, что Украина должна хотя бы за год объявить, что она выходит из договора и не продолжает его.

Но сейчас, чтобы физически подготовить возможность выведения флота, Российской Федерации следует сделать большой объем работ. Для этого россиян нужно стимулировать. МИДу Украины необходимо постоянно поднимать этот вопрос перед РФ годами. Любые консультации и переговоры на эту тему должны начинаться с вопроса о том, что Украина не будет продлять настоящий договор и россиянам нужно выводить свои войска.

Как показывает опыт выведения советских войск из Восточной Германии, стран Балтии, на это уходит довольно много времени. Вся процедура может занять четыре – пять лет. И поэтому россиянам нужно постоянно говорить, что это занимает четыре – пять лет и поэтому нужно начинать что-то выводить не позднее, чем в 2013 году.

Следовательно, мы придерживаемся договора, но в регулярном режиме напоминаем о проведении россиянами работ по выведению флота. Похожая история у нас была с демаркацией границы, когда семь лет подряд украинская сторона напоминала россиянам о необходимости демаркации границы. Они сначала отмахивались, говорили, что это неактуально, что будут трудности с населением пограничных территорий. Но украинские дипломаты били в эту точку семь лет и таки добились демаркации границ. Примерно по такому же принципу нужно работать и в вопросе выведения флота. В случае, если российская сторона ничего не будет делать, не будет начинать процедуру выведения, то после истечения срока настоящего договора Украина может обращаться в международные арбитражные органы и требовать решения на международном уровне.

Всеволод Лоскутов, советник-посланник РФ в Украине: ДЛЯ НАС АКТУАЛЬНЕЕ РАЗВИВАТЬ СЕВАСТОПОЛЬ, А НЕ ДУМАТЬ ПРО 2017 ГОД Я знаю, что 15 апреля во время встречи министров иностранных дел ваш министр передал Меморандум. У нас есть подкомиссия по вопросам Черноморского флота. Мы продолжаем работать согласно плана работы этой подкомиссии. На этой подкомиссии мы обсуждаем вопросы, которые в первую очередь касаются функционирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, в соответствии с соглашениями, которые были подписаны в 1997 году. Обсуждаются конкретные вопросы, есть позитив в решении тех или иныих проблем.

Мы делаем акцент на том, что нужно заниматься прежде всего проблематикой сегодняшнего дня.

О консультациях в июне мне ничего не известно. Мы обсуждаем неотложные вопросы.

Еще сколько времени до 2017 года? Мы считаем, что следует заниматься сегодняшними делами, которые, между прочим, связаны с функционированием города Севастополя. Согласно наших договоренностей мы финансово помогаем социальному развитию Севастополя. И это является важнейшим для наших отношений.

Опрашивала Маша Мищенко