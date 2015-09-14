Кремлевская "дурь" или убить свидетеля

Что это было? Назначение Кремлем главы украинского правительства Арсения Яценюка на должность опасного чеченского джихадиста породило массу теорий. От простых – они там просто сошли с ума, до более сложных – это гуманитарная помощь «русских братьев» премьер-министру в его противостоянии с губернатором Саакашвили. Некоторые остряки сделали предположение о завозе в Кремль очередной партии особо забористой «дури» для снятия стресса на производстве.

Полагаю, что кажущаяся на первый взгляд глупость имела другую цель. Россия начала подготовку к нейтрализации попыток Украины привлечь ее к суду за преступления в Крыму и на Донбассе.

Российские власти начали кампанию дискредитации самой идеи свидетельства очевидцев в международных и национальных судах.

Оппозиционная организация «Открытая Россия» выяснила, что «чеченским карателем» Яценюка назвал Александр Малофеев, получивший в РФ за свои преступления тюремный срок в почти три десятка лет. Российские оппозиционеры называют этого бывшего гражданина Украины «героинозависимым» с целым набором болячек от ВИЧ до туберкулеза. В Свердловской колонии строгого режима этот «свидетель» решил начать сотрудничать с властями и «внезапно» вспомнил, как 20 лет назад он воевал в Чечне с Яценюком и рядом других ныне известных украинских политиков.

Какой сигнал нам тем самым посылает Кремль? Института свидетелей не существует! Всегда можно найти человека, который увидит все, что угодно тюремному начальству.

Они нам говорят: вы ничего не докажете! На каждого вашего свидетеля преступлений граждан России на украинской земле мы выставим своего. Ваш свидетель видел момент запуска под Торезом ракеты БУК по малазийскому Boeing. Мы вам представим сотню «зорких соколов», которые видели, как украинский Су сбивает гражданский самолет. И ничего, что это произошло на высоте 11 тысяч метров. Наше прочищенное спиртом зрение видит лучше любого орла.

У вас есть свидетели участия российских кадровых военнослужащих в уничтожении украинского Донбасса. Мы выставим вам своих «свидетелей» распятий мальчиков и прочих ужасных преступлений. И более того, найдем своих «честных» журналистов, которые об этом уже рассказали с присущим им энтузиазмом.

У Путина и его России в этой страшной, длящейся уже более полутора лет, войне виновата только Украина и украинцы.

Нет сомнения, что они будут делать все возможное, чтобы держаться этой легенды. Свое население им поверит.

Поверит ли мир, которому Кремль бросил вызов? Разрушение мирового правопорядка с утверждением права сильного, вооруженное вмешательство в дела другого государства, аннексия территории, развязывание и финансирование кровавой войны, унесшей жизни более 8 тысяч человек и разрушившей частную и общественную собственность на миллиарды гривен, – все это и много другое может и должно стать предметом судебных исков и последующих приговоров.

Приходит время Украине начать системно и хладнокровно привлекать агрессора к судебной ответственности. Причем, не абстрактной России, а поименно - организаторов и исполнителей этой авантюры под названием «усмирение и расчленение Украины». К примеру, иски о материальной компенсации должны быть поданы по каждому депутату Крымского республиканского, Донецкого и Луганского областных советов, а также чиновникам этих территорий, ответственных за потерю Украиной жизней ее граждан и собственности. Все – по закону, украл, участвовал в воровстве и убийствах – жди наказания, а не роскошествуй со сладкой перспективой пройтись мелким чесом по ненавистным Европам и Израилю.

И случай с нелепым обвинением Кремля в мнимом участии Яценюка в войне двадцатилетней давности в Чечне должен для нас стать уроком.

Мы должны сказать им, что пройдет и 20, и 50 лет, но мы будем преследовать преступников любыми возможными легальными методами для того, чтобы справедливость восторжествовала, а агрессор был покаран. И у нас будут на руках все необходимые доказательства этих преступлений.

И действующее международное право дает нам основание добиться на этом пути победы. Вот, к примеру, как Организация Объединенных Наций официально трактует акт «агрессии».

"Статья 3: Любое из следующих действий, независимо от объявления войны... будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:...) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них".

"Статья 5:

- Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

- Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

- Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными".

А они нам твердят: не пойман – не агрессор…Что там пообещал Путин в ходе субботней прогулке по украденному Крыму? Восстановить отношения с Украиной «в полномасштабном формате». Начинаем восстанавливать со встреч в национальных и международных судах.

Юрий Куликов